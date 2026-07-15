L’Odyssée - Christopher Nolan - critique

Résumé : Adaptation du poème L’ODYSSÉE d’Homère.

Critique : Produit, écrit et réalisé par Christopher Nolan, L’Odyssée était un projet de longue date du cinéaste, et ne saurait être assimilé à une simple commande de studio, même si Universal n’a pas lésiné sur les moyens : budget faramineux, usage de caméras IMAX 70 mm, tournage dans plusieurs pays dont la Grèce, casting de stars… Nous pouvions être saisis d’un double doute. D’une part, le monument épique et poétique d’Homère pouvait-il résister à la machinerie hollywoodienne ? La réponse est heureusement positive, et Nolan n’est pas dépassé par son adaptation, contrairement à un Mario Camerini avec Ulysse (1954), académique péplum de Cinecittà, nettement inférieur à la mini-série L’Odyssée, produite en 1968 par Dino De Laurentiis. Les grands classiques de la littérature ont pu être compatibles avec des tempéraments de cinéma. Et si Nolan ne s’en sort peut-être pas aussi bien que Welles proposant son Macbeth, le résultat est tout de même impressionnant.

© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

D’autre part, la haute tenue, thématique et visuelle, du cinéma de Nolan, ne risquait-elle pas de chanceler face à un récit a priori éloigné des perspectives hallucinantes et des labyrinthes temporels de ses meilleurs films, Insomnia ou Inception ? Là encore, on ne peut qu’apprécier la cohérence de la démarche de Nolan. Certes, l’intrigue, très connue, ne dispose pas des ramifications spatio-temporelles souvent propres à Nolan. Il n’empêche que l’agencement du présent et du passé est opéré par un montage éblouissant, qui évoque par moments la virtuosité de Batman Begins ou The Dark Knight, le chevalier noir. Par ailleurs, on retrouve cette réflexion sur les horreurs de la guerre et sur l’imbrication des destinées individuelles et collectives, que Nolan avait développées dans Dunkerque et Oppenheimer. Alors oui : L’Odyssée n’est peut-être pas le meilleur Nolan, comme on dirait que Spartacus n’est sans doute pas le meilleur Kubrick.

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Nolan déploie ici le péché mignon du « new age » (les sermons de vieux sages), une joliesse ponctuelle (les échanges avec Calypso) et un peu trop de pathos (les retrouvailles avec Pénélope). Mais on a ici affaire à des détails et ce n’est pas de céder à la doxa de la politique des auteurs que de reconnaître la grande qualité globale du spectacle, qui procure un authentique plaisir de cinéma. Bien épaulé par ses collaborateurs artistiques et techniques dont le directeur photo Hoyte van Hoytema et le compositeur Ludwig Göransson, Nolan dirige avec maîtrise de nombreuses séquences, dont la rencontre avec le Cyclope et l’épisode du cheval de Troie. Si Matt Damon (Ulysse), Anne Hathaway (Pénélope) et Tom Holland (Télémaque) s’en sortent avec honneur, c’est Robert Pattinson (Antinoous) qui attire surtout l’attention, tant le comédien incarne avec brio la traîtrise et la perfidie. L’Odyssée confirme, si l’en était encore besoin, qu’un très bon spectacle populaire peut encore porter la griffe d’un véritable auteur.