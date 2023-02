La fille de d’Artagnan - Bertrand Tavernier - critique

Résumé : Et voilà qu’Éloïse, digne fille de d’Artagnan, est témoin du meurtre de la mère supérieure du couvent auquel son illustre père l’a confiée jadis, coupable d’avoir voulu protéger un malheureux esclave évadé des griffes de l’odieux duc de Crassac et de son âme damnée, la femme en rouge.

Critique : Produit et adapté par Bertrand Tavernier (en collaboration avec Michel Léviant et Jean Cosmos), La fille de d’Artagnan est au départ un scénario de Léviant, d’après une idée originale d’Éric Poindron et du cinéaste Riccardo Freda. Ce dernier, grand maître du cinéma de genre italien, et notamment du film de cape et d’épée (Sept épées pour le roi), devait en assurer la réalisation. Âgé de quatre-vingt-quatre ans et n’ayant plus tourné depuis quinze ans, Freda ne sembla pas s’être montré à la hauteur pendant les premiers jours du tournage, et ne s’entendit guère avec l’actrice principale. Tavernier le remplaça au pied levé, et il semble que ce début contrarié ait pesé sur le reste du tournage. Techniquement abouti et artistiquement soigné, de la photo de Patrick Blossier aux costumes de Jacqueline Moreau, le film est agréable mais somme toute mineur dans la filmographie de Tavernier.

L’idée de donner une fille à d’Artagnan était pourtant intéressante sur le papier, de même que celle de la reconstitution d’une équipe de mousquetaires à la retraite, qui aurait pu avoir le charme nostalgique de La rose et la flèche (Lester, 1976), ou déboucher sur l’ambiance saugrenue de Space cowboys (Eastwood, 2000). Certes, Tavernier confirme qu’il est féru d’Histoire, et son évocation des intrigues de cour et de la soif du pouvoir fait écho à son premier film, Que la fête commence. Et l’on apprécie toujours son savoir-faire filmique, surtout dans les séquences de combat, ainsi que son utilisation pertinente de prestigieux décors naturels, de la cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat au château de Vaux-le-Vicomte.

Mais la narration est trop longue, les situations sont souvent prévisibles, et le mélange de comédie et d’action n’est pas toujours abouti, contrairement à certaines réussites du cinéma de cape et d’épée à la française comme Cartouche (de Broca, 1962). Surtout, Sophie Marceau est bien fade dans le rôle d’Éloïse d’Artagnan. Ses minauderies ne font pas le poids face au jeu grandiose de ses partenaires, de Claude Rich en cruel et raffiné du Crossac à Jean-Luc Bideau, faux borgne Athos ; en passant par Raoul Billerey en exubérant Porthos, Luigi Proietti, Mazarin machiavélique ; Pascale Roberts, digne mère supérieure ; ou Jean-Paul Roussillon, attendrissant Planchet. In fine, La fille de d’Artagnan est un divertissement honorable mais anodin, loin des grandes réussites du réalisateur.