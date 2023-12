La fille de son père - Erwan Le Duc - critique

Résumé : Étienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, il choisit de ne pas en faire un drame. Étienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour que chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

Critique : Il aura suffi d’une seule phrase, la banalité d’une seule phrase du type « Va garer la voiture » pour que la mère de Rosa et compagne d’Étienne disparaisse brutalement de leur vie, les laissant dans le deuil et l’incompréhension totale. La fille de son père pourrait être un énième film social sur l’isolement parental du côté du père, sauf qu’en réalité, le film s’affiche comme une comédie délicate et apaisée, bourrée de tendresse. Le cinéma regorge de films sur la monoparentalité masculine, à commencer par le récent Le règne animal même si, en général, ce type de fiction s’attache plus souvent à décrire des mères courage, déterminées à offrir à leurs enfants un avenir serein. Le réalisateur efface ici complètement l’enjeu sociétal. Il s’écarte d’emblée du drame en faveur d’un conte moderne où un père se prépare au départ de sa fille unique pour des études supérieures, tout en aménageant au mieux qu’il puisse sa vie sentimentale.

La fille de son père ne serait rien sans le couple formidable formé par Nahuel Perez Biscayart et Céleste Brunnquel. Le premier sort des rôles difficiles et dramatiques où l’on était habitué à le voir, pour un personnage fantasque, relativement désinvolte, tout entier consacré au bonheur de sa grande fille. La seconde joue avec une grâce immense une jeune artiste émancipée et heureuse qui compose entre son affection pour son père et son besoin de se réaliser pleinement. Les films joyeux comme celui-ci sont rares sur les écrans, d’autant que le réalisateur échappe magnifiquement à la mièvrerie ou l’humour grossier. Le plus drôle demeure cette scène quasi anthologique où le tout jeune père passe son brevet d’entraîneur de foot, devant un jury qui se prend à chantonner une berceuse pour calmer le bébé dans les bras du candidat. Tout est joli dans ce récit simple et complexe à la fois. La mise en scène parie sur un scénario décalé et coloré, à l’instar des portraits que peint la jeune-fille comme des parenthèses enchantées dans le réel de son existence.

Les comédies doucereuses sont exceptionnelles au cinéma. Erwan Le Duc parvient à écrire une fiction dont le but est de réconcilier les parents qui douteraient de leur capacité à élever seuls leurs enfants. En refusant le mélodrame, ou au contraire le ton potache, le réalisateur offre une œuvre vivante, apparemment légère, au seul bénéfice du plaisir du spectateur.