La fille et le garçon - Jean-Marie Besset - critique pour

Résumé : Malina, une jeune immigrée iranienne, rend visite à Jean, dans son bel appartement du centre-ville. Elle veut savoir pourquoi son petit ami Denis, qui fait des travaux chez Jean, s’attarde après ses heures, jusqu’à prendre sa douche devant Paula, la femme de Jean. D’étape en étape, Jean et Paula vont apprendre à connaître Denis et Malina, glissant de la prostitution à l’amitié, de désirs inavoués à une affection plus sincère, de l’amour enfin à la famille, famille d’un genre nouveau, désir d’enfant compris. Dépassant épreuves et tabous, ce quatuor pose en grande liberté, charnelle et intellectuelle, les bases concrètes d’un nouvel idéal amoureux.

LA CRITIQUE CONTRE

Critique : Elle a du cran cette Malina. Elle se rend dans l’appartement luxueux de Jean où le petit ami de cette dernière, Dénis, a l’habitude de clôturer les séances de travaux d’une bien inhabituelle manière. S’engage alors un jeu érotique et libertin entre le jeune couple et celui de Jean et Paula, sans doute deux fois plus âgés que les deux jeunes gens.

Photo de tournage © John Alexander. Tous droits réservés.

Cela pourrait être une histoire de prostitution banale entre deux jeunes personnes et un couple plus âgé. En réalité, nous sommes dans le cinéma de Jean-Marie Besset dont on connaît le théâtre et le goût pour une écriture raffinée et soignée. La fille et le garçon ne se prive pas d’une grammaire cinématographique autant littéraire qu’érotique. Le scénario se prévaut d’un goût du bon mot, sur une modalité quasi théâtrale. Arielle Dombasle, qui connaît depuis longtemps le metteur en scène, participe à cette tonalité totalement rohmérienne où les protagonistes jouent sur les rapports d’attirance, de défiance et de provocation. La légèreté est de mise dans ce récit à quatre voix où Jean-Marie Besset ne lésine pas sur l’érotisme du propos. La peinture classique, émaillée de corps masculins, s’invite dans la narration avec une attention particulière apportée aux commentaires esthétiques.

Photo de tournage © John Alexander. Tous droits réservés.

Ce long-métrage très écrit apparaît comme une nouvelle déclinaison du marivaudage amoureux et du dandysme. Le couple de Jean et Paula se délecte de littérature tout en se vouvoyant, citant de grands classiques comme La Princesse de Clèves et Duras. Les décors et les accessoires contribuent à cet hédonisme délicat, faisant des espaces de mise en scène des représentations théâtrales et picturales. Jean-Marie Besset cultive le goût du Beau sous toutes ses formes, jusqu’à la mise en valeur de corps juvéniles à travers les citations littéraires, picturales et cinématographiques.

La fille et le garçon constitue une jolie balade littéraire et amoureuse conçue de bout en bout comme une grande peinture vivante où l’esthétique des corps et des lieux se mêle à une langue raffinée et délicieuse.