La fille et le garçon - Jean-Marie Besset - critique

Résumé : Malina, une jeune immigrée iranienne, rend visite à Jean, dans son bel appartement du centre-ville. Elle veut savoir pourquoi son petit ami Denis, qui fait des travaux chez Jean, s’attarde après ses heures, jusqu’à prendre sa douche devant Paula, la femme de Jean. D’étape en étape, Jean et Paula vont apprendre à connaître Denis et Malina, glissant de la prostitution à l’amitié, de désirs inavoués à une affection plus sincère, de l’amour enfin à la famille, famille d’un genre nouveau, désir d’enfant compris. Dépassant épreuves et tabous, ce quatuor pose en grande liberté, charnelle et intellectuelle, les bases concrètes d’un nouvel idéal amoureux.

Critique : C’est le premier long métrage de Jean-Marie Besset, qui avait décidé, lors du deuxième confinement lié à la Covid, d’adapter sa pièce de théâtre éponyme. Le tournage s’est déroulé dans sa ville natale de Limoux et ses environs. Le film a été soutenu par la société de production Badock Film qui « revendique la curiosité d’explorer les nouvelles formes de famille, de parentalité, de vies en commun déclinées selon le genre, et la bisexualité », selon le dossier de presse. Le scénario est séduisant, qui propose un marivaudage décalé entre deux couples, avec profusion de dialogues « rohmériens », et références littéraires (dont celle de Diderot), ce que confirme la présence de la toujours lumineuse et fringante Arielle Dombasle. Le couple de bourgeois vieillissant, intello et bobo se vouvoie (comme Beauvoir et Sartre), discute et argumente autour du désir et de l’amour, et tente d’égayer son existence en louant les services d’un autre couple, trentenaire, après un concours de circonstances.

Photo de tournage © John Alexander. Tous droits réservés.

Les rapports sensuels deviennent amicaux, puis affectifs, avant que l’arrivée d’un enfant et un meurtre imprévus ne viennent donner une autre dimension aux interactions entre les quatre personnages. Tout cela est charmant, sociétalement audacieux et bien agencé, le réalisateur assumant les références, de Love de Ken Russell à Pourquoi pas ! de Coline Serreau. À l’instar d’un Fassbinder ou d’un Ozon, Jean-Marie Besset est également convaincant dans son souhait d’opposer jeunesse et vieillesse, domination et soumission (mais qui domine et qui est soumis ?) tout en distillant une critique sociale. Les interprètes sont à cet égard en osmose avec leur personnage. Dombasle, déjà citée ; mais aussi l’excellent Aurélien Recoing ; ainsi que les éclatantes révélations que sont Louka Melieva et l’Iranienne Mina Kavani, déjà remarquée dans Aucun ours de Jafar Panahi.

Photo de tournage © John Alexander. Tous droits réservés.

Reste que le métrage souffre d’un manque de moyens évident, et d’une surcharge thématique, en voulant aborder trop de sujets, du rejet des immigrés aux rapports de classe en passant par une réflexion sur le jeunisme. Surtout, Jean-Marie Besset ne semble proposer aucun projet de mise en scène, se contentant d’un filmage en mode minimum syndical, reposant ses ambitions sur des notes d’intentions louables mais convenues : « Il ne s’agit nullement d’un essai de sociologie, mais d’une histoire singulière, idiosyncratique, romanesque. Même si elle décline pour notre présent des formes de vie en commun sans précédent et d’un genre nouveau, car pour des raisons de morale, de biologie ou de bioéthique elles n’auraient pas été possibles auparavant ». On regrettera en outre le choix d’un registre policier plutôt balourd dans la dernière partie, qui alourdit la démonstration de l’auteur. Si les meilleures intentions ne font donc pas forcément les films les plus palpitants, cette œuvre confidentielle inaboutie n’en reste pas moins honorable.