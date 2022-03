La fine fleur - Pierre Pinaud - critique

Résumé : Eve (Catherine Frot) dirige une entreprise horticole héritée de son père, spécialisée dans les roses, mais qui bat de l’aile. Sa secrétaire Véra (Olivia Côte), pour l’aider, recrute sans lui dire trois employés en réinsertion totalement étrangers à l’horticulture.

Critique : Malgré le contexte à consonance sociale, que l’on ne s’y trompe pas : l’intrigue se situe résolument du côté de la comédie. Plus que les difficultés financières que connaît l’entreprise d’Eve, c’est surtout la confrontation entre son monde et celui des nouveaux arrivants inexpérimentés qui va constituer le cœur de l’intrigue. D’autant plus qu’ils vont avoir à se serrer les coudes tout de suite pour faire face à un concurrent qui place la culture des roses à un niveau de rendement industriel. Toute l’histoire, pour ce groupe improbable, va être de tout faire pour éviter la faillite.

Le scénario et ses rebondissements ne sont pas toujours d’une grande originalité, même si les dialogues en sont pertinents. On découvre par contre avec curiosité le monde des roses et de sa culture qui sont tout fait passionnants. On apprend que les fleurs que crée et fait fleurir Eve demandent un talent et un doigté exceptionnel. La spécialité de l’horticultrice est de particulièrement travailler leurs parfums.

Catherine Frot prête son abattage et son sens de la répartie, parfois acide, à cette femme autoritaire qui a tout sacrifié pour perpétuer la tradition et le patrimoine de son père. Sa stupeur devant l’incompétence des trois nouveaux est à elle seule un vrai plaisir. L’actrice est très bien entourée par Olivia Côte en secrétaire vieille France et Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed et Marie Petiot, campant trois pieds nickelés finalement très attachants.