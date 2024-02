La Fontaine en fables et en notes - Brigitte Fossey et Danielle Laval - critique

Résumé : Brigitte Fossey traverse les Fables en leur prêtant sa joyeuse énergie et son humour sensible. Au piano, Danielle Laval se fait l’écho musical de La Fontaine avec les compositions de Rameau, Beethoven, Chopin, Nino Rota, Michel Legrand...Entrez dans cette arche fabuleuse à la sagesse inaltérable.

Critique : L’apprentissage des Fables de la Fontaine a peut-être laissé quelques souvenirs douloureux à certains d’entre nous. Voici venu le temps de la réconciliation avec Le Lièvre et la tortue, Les Deux coqs, Les Deux pigeons, Le Corbeau et le renard et tous ces animaux chargés par l’illustre auteur de nous délivrer quelques vérités finement observées. En quelques vers, le décor est planté et la chute, souvent perfide, toujours précise, s’attaque aux complimenteurs, aux vaniteux, aux obséquieux, à ceux d’hier autant que d’aujourd’hui.

Copyright Sébastien Toubon

Séduite par l’esprit railleur de ces textes, Brigitte Fossey, l’adorable gamine de Jeux interdits devenue la maman de Vic dans l’inoubliable La boum, pour ne citer que ces deux rôles médiatisés d’une carrière riche d’activités théâtrales et cinématographiques, de spectacles littéraires et poétiques, leur insuffle grâce et sensibilité. Attentive et vive, sans doute pour le plaisir de prolonger le monde de l’enfance et nous le faire partager, elle ne manque pas une occasion de s’amuser de toutes les situations, y compris de la sonnerie malencontreuse d’un téléphone ou des éternuements d’un spectateur enrhumé pour apporter sa touche personnelle. Et peu importe si parfois elle perd le fil, intervertit l’ordre des fables, escamote un mot. Loin de tenter de passer sous silence ces petits dérapages, elle en fait un jeu pour et repart avec d’autant plus de fougue à l’assaut de slogans universels. Et voilà qu’elle entraîne dans son tourbillon verbal sa complice Danielle Laval, une pianiste renommée avec qui elle a déjà créé Gourmandises, Mozart et sa correspondance, La vie de Rachmaninov et Les lettres de Mendelssohn. De Nino Rota à Beethoven en passant par Bach, Rameau, Chopin, Ravel, Debussy et même Michel Legrand, autant d’intermèdes musicaux qui ne se contentent pas uniquement d’accompagner les textes. Là où les mots trouvent leur limite, les notes prolongent le rythme poétique de fables célèbres mais aussi d’autres moins connues, que l’on se surprend à découvrir.

Copyright Sébastien Toubon

Emportée par les doigts agiles de l’une et le ton juste de l’autre, la mise en scène ne souffre d’aucun temps mort. La comédienne parfois s’efface pour laisser le public communier avec la musique puis, d’un pas alerte, esquissant même quelques mouvements de danse, s’en revient, mutine et élégante, après avoir détaché ses cheveux d’une éternelle blondeur. Commencé au son de la fougueuse Tempête de Beethoven et achevé par les rimes du Mari, la femme et le voleur qui, sans vergogne, fait de la peur la plus forte des passions, ce spectacle déroule, en un peu plus d’une heure, seize histoires amusantes et instructives, dont la pertinence des situations rivalise avec le charme des mots choisis. Une manière drôlement inattendue de conjuguer perspicacité et morale, dérision et commisération pour rendre compte en toute gaîté de la cruauté du monde.