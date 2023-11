Donjon Bonus T.2 : Création et parchemins - Joann Sfar, Lewis Trondheim - la chronique BD

Résumé : La série {Bonus} raconte les coulisses et les origines de la création de la célèbre série {Donjon}.

Critique La série Bonus porte bien son nom : sans narration, elle vient juste ajouter un album bien fourni pour développer ou expliquer l’univers de Donjon. Pour ce Creations et Parchemins, Sfar et Tronheim viennent raconter deux choses : tour d’abord, le premier album envisagé, avec ses planches originelles, tantôt storyboard en noir et blanc, tantôt crayonné coloré, qui met en scène les premiers Herbert, Marvin et Gardien, les tentatives de look, les ébauches de typo et de bannière. Ensuite, la genèse de l’œuvre, avec les échanges entre les deux auteurs, les hésitations, les reculs et les folies, comme cette lettre devant être adressée aux éditeurs parlant de Donjon comme un futur Astérix ! Effectivement, en terme d’albums, de densité, l’objectif fou a été accompli. Le détachement de Trondheim n’a d’égal que l’enthousiasme de Sfar, tout feu tout flamme dans ses écrits.

© Delcourt / Trondheim

Pour ce qui est du style graphique, les fans de la paire désormais iconique Sfar /Trondheim vont se régaler de ces planches tirées des tiroir, triées et tressées pour les lecteurs amoureux de manuscrits, de brouillons et d’ébauches, souvent avortée, rarement menées jusqu’au bout de l’impression, enfin révélées au grand public. C’est donc aussi un trésor pour ceux qui apprécient l’histoire de la BD ou qui voudraient s’essayer à cet art : clairement, le style n’est pas beau, mais il est incroyablement artistique, et désormais incontournable car reconnaissable d’un coup d’oeil. C’est là la victoire la plus essentielle du Donjon en tant qu’album.

© Delcourt / Trondheim

Bonus complet et plus qu’intéressant, ce tome 2 est un joli cadeau de Noël pour les fans de la saga, ou des auteurs grands publics que sont Lewis Trondheim et Johann Sfar, deux phares de la BD française.