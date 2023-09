La forgeuse d’os - Nicki Pau Preto - critique du livre

Résumé : Wren, aventurière fougueuse désireuse d’être à la hauteur de sa lignée, s’apprête à passer l’épreuve d’initiation pour devenir valkyr. Forgeuse d’os, elle combat les spectres venus envahir la surface depuis l’accident, ayant fait apparaître la Faille. Mais l’épreuve ne se déroule pas comme prévue et une quête initiatique commence pour la jeune fille.

Critique : Tout commence par l’épreuve d’initiation, une formalité pour Wren, la jeune valkyr. Il lui faut traverser le bois-aux-ossements en échappant aux griffes des spectres. A la clé, la reconnaissance qu’elle cherche auprès de son père et de toute sa communauté. Entraînée et audacieuse, la guerrière se laisse pourtant piéger et l’issue de l’examen a des conséquences qu’elle n’imaginait pas.

S’adressant clairement à un public « young adult », Nicki Pau Preto recrée un monde en empruntant les références dans les succès du genre. De Game of thrones à Hunger Games, on a plaisir à suivre l’évolution de ce personnage qui n’a peur de rien, et surtout pas de l’inconnu. Lorsqu’elle se retrouve en exil loin de ses rêves et de ses proches, Wren s’émancipe. Ouverte aux autres et au monde, elle n’a plus rien à perdre.

Les procédés narratifs sont évidemment connus et l’on se doute que les ennemis pourraient unir leurs forces, que les attirances ne sont pas toujours celles auxquelles on s’attendait. Mais l’histoire fonctionne, parvenant à enchaîner les rebondissements sans procédé douteux. Au fil de la lecture, le monde qui abrite les spectres et les vivants apparaît de plus en plus net. Les descriptions servent l’action, emmenant le lecteur à découvrir l’étendue de ce monde en même temps que son héroïne, changeant parfois de perspective. Au fil de l’histoire, on accède à d’autres points de vue, comme celui du prince Léo, lui aussi affrontant la fin des illusions.

Car au-delà de l’univers qui apparait petit à petit, le livre traite surtout de l’entrée dans l’âge adulte. Finalement, l’initiation, ce n’est peut-être pas l’épreuve du début, qui aurait condamné la jeune valkyr à rester dans son clan, mais bien cette exploration du monde, loin des siens et de ses certitudes. On n’échappe pas aux émois adolescents, sans tomber dans la mièvrerie, avec une fluidité dans le déroulement de l’intrigue qui rend ce roman très agréable et facile à lire.

Rancœur des clans, morts-vivants derrière le Mur, héritiers désabusés, Nicki Pau Preto parvient à revisiter efficacement des arcs déjà éprouvés. Son écriture reflète sa passion pour les arts graphiques avec une précision dans les détails des descriptions. On retrouve aussi certains codes des jeux vidéo ou des jeux de rôles, comme la qualification des spectres par niveau, ce qui aide les amateurs du genre à trouver leurs repères. Ce premier tome donne envie de découvrir les suivants, au bon rythme, avec les ingrédient. Bref, une lecture parfaite pour s’évader en cette rentrée !