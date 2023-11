La géographie sacrée - Diop Mbacké - critique du court métrage

Résumé : Dans ce documentaire révolutionnaire, l’universitaire Diop Mbacké vous emmène dans un voyage époustouflant à travers le temps et l’espace, révélant des secrets cachés dans les versets sacrés du Coran. Découvrez comment les sourates et les versets, interprétés comme des coordonnées GPS, dévoilent des emplacements et des événements historiques remarquables, de l’emplacement du berceau de l’humanité à la tombe de Charles de Gaulle. Cette exploration audacieuse et novatrice établit des liens surprenants entre des textes anciens et des mystères historiques, remettant en question nos perceptions de l’Histoire, de la religion et de la destinée humaine.

Critique : Le documentaire La géographie sacrée, réalisé par l’universitaire Diop Mbacké et Mke production, présente une étude fascinante et révolutionnaire sur les liens entre le Coran et les coordonnées géographiques. Ce documentaire, basé sur l’essai du même nom, plonge le spectateur dans l’exégèse coranique et l’Histoire, visant à découvrir de nouvelles perspectives cachées dans les versets et sourates sacrés.

L’approche innovante de Mbacké propose que les sourates du Coran correspondent à des latitudes et les versets à des longitudes, permettant ainsi de déduire des coordonnées GPS liées au destin de l’humanité et des civilisations. Cette technique a mené à des découvertes surprenantes, comme l’emplacement exact du berceau de l’humanité, le lieu d’inhumation de Charles de Gaulle, la disparition du peuple Maya, et d’autres révélations majeures.

Le film offre une perspective nouvelle et inattendue sur le Coran, révélant des éléments liés à la géographie et à des événements historiques passés ou futurs. Il invite les spectateurs à réfléchir sur la signification profonde de ce texte sacré tout en suscitant une curiosité sur les mystères cachés de notre planète.

Ce documentaire captivant fusionne la science géographique, l’Histoire, et l’exégèse religieuse. Il ouvre des débats parmi les religieux et les historiens et incite à une réflexion sur la portée et l’interprétation des textes sacrés. C’est une œuvre qui marie harmonieusement la foi et la science, offrant une fenêtre sur des aspects méconnus de l’histoire et de la spiritualité humaine.

