La machine de Turing - la chronique de la pièce

Résumé : L’histoire d’Alan Turing, mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale.



Critique : Alan Turing nous raconte son histoire atypique et colorée de toute une palette d’émotions. Benoît Soles lui redonne vie, avec son visage très éclairé et ses yeux transparents. Il nous fait partager son monde intérieur qui paraît enfantin, plein de franchise sous une forme d’innocence. Conscient de son potentiel, il pratique un humour qui lui est propre. L’auto-dérision lui est familière. Avec beaucoup d’efficacité, l’auteur et le comédien nous attachent au personnage et à son histoire. Celui-ci est dépeint ici avec des traits autistiques et permet une vraie performance d’acteur. L’homme suscite la compassion, pour prendre à revers les humiliations, les frustrations, les détestations qu’il a subies.

La direction d’acteurs est très travaillée. Elle mise beaucoup sur le phrasé si particulier du protagoniste qui est bègue, ses ruptures et ses silences.

On sent qu’après quatre cents représentations le spectacle est très bien rôdé et bénéficie d’une très grande fluidité. L’arrivée toute récente de Grégory Benchenafi s’accorde parfaitement avec le jeu de Benoît Soles qui mène la danse. La mise en scène de Tristan Petitgirard, moliérisé, utilise la vidéo à bon escient, tout en dynamisant l’histoire par une gestuelle, des déplacements et une musique digne d’un long métrage.

A propos de film, on note qu’au cinéma, Imitation Game, également inspiré de la vie du mathématicien, accorde une place importante à la fiancée d’Alan Turing. Dans la pièce, son existence est juste évoquée. Ici, le propos est ailleurs, se concentre sur une homosexualité revendiquée. Un parti pris qui donne à l’histoire une autre dimension, dans une époque où cette monosexualité était sévèrement punie par la loi, à partir d’une interrogation : faut-il castrer le sexe ou le cerveau ?

A l’injustice se mêle une autre frustration : l’interdiction de révéler qu’Alan Turing a été un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale, en déchiffrant les codes d’Enigma, la machine de guerre allemande.

Cette création délivre un message de tolérance, dénonce les humiliations et les injustices. Elle aborde efficacement le sujet intemporel de la peur que suscite la différence.

