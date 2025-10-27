La mafia fait la loi - Damiano Damiani - critique

Le 27 octobre 2025
Ce thriller politique efficace est aussi soutenu par une belle distribution.
- Réalisateur : Damiano Damiani
- Acteurs : Serge Reggiani, Claudia Cardinale, Franco Nero, Lee J. Cobb, Nehemiah Persoff, Ennio Balbo, Brizio Montinaro , Tano Cimarosa
- Genre : Drame, Thriller politique
- Nationalité : Italien
- Durée : 1h52mn
- Titre original : Il giorno della civetta
- Date de sortie : 7 mai 1969
Résumé : Sicile, 1961. Un chef d’entreprise, au volant de son camion, est abattu au petit matin sur une petite route à proximité d’une maison isolée.
Critique : Damiano Damiani, cinéaste qui a touché à tous les genres, signe ici un thriller résonance politique.
Dans une Sicile écrasée par un soleil de plomb, la police représenté par l’incorruptible capitaine Bellodi (Franco Nero) va être en butte à la loi du silence après le meurtre sanglant d’un entrepreneur. Bien qu’il soit notoire que ce dernier ait refusé des pots-de-vin autour de la construction de routes, personne ne sait rien, personne n’a rien vu.
Bellodi est persuadé que Rosa Nicolosi (Claudia Cardinale), qui habite dans la maison isolée proche du drame, sait quelque chose. Seulement, cette dernière étant sans nouvelles de son mari, et se sentant observée par les villageois, préfère garder le silence.
- Copyright Corona Cinematografica
Le récit démontre avec finesse l’impossibilité pour la police de mettre à mal une organisation gérée par la mafia. Don Mariano Arena (Lee J. Cobb), le parrain local, se comporte comme un puissant notable, qui fait et défait la carrière des élus. Il a autour de lui tout un aréopage de petits chefs n’hésistant pas à utiliser la violence pour servir la cause mafieuse. De plus, des histoires d’adultère, réelles ou supposées (très mal vues dans la croyante Sicile) compliquent l’enquête du capitaine bien seul pour découvrir la vérité.
Ce solide film policier bénéficie aussi d’une brillante distribution en partie internationale. À noter la présence, dans le rôle d’un mouchard peureux, d’un Serge Reggiani cauteleux à souhait.
