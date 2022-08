La Momie - la critique du film

Résumé : Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain...

Critique : Tiens, un reboot d’un des plus grands films de monstre de l’histoire du cinéma. Vous parlez d’une bonne nouvelle ! La Momie version 2017 fait partie de ces petits films fantastiques à gros budget, syndrome artistique matérialisé d’un cinéma hollywoodien qui se recycle lorsqu’il manque d’inspiration.

On en a la preuve à l’écran, dès les premières minutes du film : aujourd’hui pour faire un blockbuster qui rapporte, on transpose une histoire déjà racontée dans l’époque contemporaine, on plante une vedette bankable au milieu de l’affiche et on mise tout sur le spectaculaire. C’est exactement ce à quoi peut se résumer La Momie d’Alex Kurtzman. Nick Morton, campé par Tom Cruise, est un mercenaire qui pille des antiquités. Alors qu’il est en mission au Moyen-Orient pour lutter contre des islamistes (scène d’action au tir à la mitraillette), il va déterrer accidentellement le sarcophage de la pharaonne Ahmanet et libérer des forces maléfiques qu’il est en réalité le seul à pouvoir combattre. Formidable ! Quelle originalité, vraiment ! Voilà notre héros – ou devrait-on dire notre Tommy international – lancé à la poursuite d’une momie vieille de cinq mille ans, qui ne fait pas du tout son âge et transforme les hommes en morts-vivants en leur roulant des pelles, comme Uma Thurman dans le minable Batman et Robin de Joel Schumacher. Il faut bien exciter les futurs bacheliers, qui vont à coup sûr se précipiter dans les salles pour se détendre avant la redoutable épreuve de philo, prévue le lendemain de la sortie du film.

La suite du récit se réduit à une suite quasi ininterrompue de scènes d’action, qui divertissent gentiment, installées dans le confort relatif d’effets spéciaux spectaculaires qui parviennent à peine à masquer les grosses lacunes scénaristiques (et dire que David Koepp a contribué à l’écriture, il y a vraiment quelque chose qui va pas). Le résultat esthétique et visuel n’est cependant pas si catastrophique. Au milieu des décombres et de la poussière des bâtiments historiques londoniens, la couleur argile de l’image est plutôt agréable à regarder. On se surprend même à repenser à certains films d’horreur kitsch américains : le personnage de Chris Vail, transformé en mort-vivant par Ahmanet et guidant Nick tout au long de son périple, rappelle celui de Victor Pascow, cadavre au crâne ouvert prodiguant de bons conseils à Louis Creed dans Simetierre de Mary Lambert.

Pour le reste, on ne sait pas trop quoi penser, mais une chose est sûre : Alex Kurtzman voulait ressusciter le mythe cinématographique de la Momie, il a surtout fait un film commercial, moins dopé au cinéma qu’aux conventions du grand spectacle populaire.

La Momie est le premier volet du Dark Universe que le studio Universal met en place pour réhabiliter les monstres gothiques de son répertoire sacré. Deuxième opus à suivre, La Fiancée de Frankenstein en 2019. Le film de Bill Condon mettra en scène Javier Bardem. Johnny Depp sera de son côté dans le troisième opus consacré à The Invisible Man.