La montagne des neuf Spencer - Delmer Daves - critique

Résumé : Wyoming, dans les années 30 : au petit matin, Clay Spencer (Henry Fonda), père de neuf enfants, et qui héberge aussi ses parents Grampa et Granma (Donald Crisp et Lilian Bronson) , se lève avant sa femme Olivia (Maureen O’Hara) pour allumer le feu. Juste avant, il réveille son fils aîné Clayboy (James Arthur) pour l’envoyer récupérer des œufs dans le poulailler. Aujourd’hui, il reçoit ses neuf frères venus l’aider pour construire la maison de ses rêves.

Critique : Delmer Daves (1904-1977) est ici en fin de carrière. Il lâche le western qui fit ses beaux jours dans les années 50, propose, comme dans la toute la décennie sixties, des mélodrames familiaux principalement centrés sur la jeunesse, qui resteront malheureusement moins dans les mémoires.

Ce film, fondé sur un principe rappelant les contes pour enfants (il était une fois neuf frères...), n’hésite pas à utiliser le lyrisme véhiculé par l’american way of life, mais sans se départir d’un certain réalisme social qui rappelle certains films de John Ford : les grands espaces, la solidarité d’une communauté, le sens de la famille, la réussite par le travail...

Le personnage interprété par Henry Fonda, homme droit qui n’a pas pu suivre d’études, travaille dur dans une usine et dans sa petite ferme, pour nourrir cette grande famille de trois générations, avec pour objectif principal de pouvoir envoyer ses enfants à l’université. C’est pour cette raison qu’il repousse toujours la construction de sa nouvelle maison. Mais cet homme si bien, parce qu’il rejette la religion, ne fait pas forcément l’unanimité dans sa communauté très imprégnée de protestantisme.

On suit la vie quotidienne de ce petit monde, dans une ambiance primesautière, parfois cocasse, entre solidarité familiale, événements de la vie rurale (la vache que l’on mène au taureau dans une autre ferme), premiers émois amoureux du fils aîné (avec sa voisine délurée, la débutante Mimsy Farmer)...

L’émotion va faire irruption, à l’occasion d’une scène d’accident forestier totalement maîtrisée.

Le couple Henry Fonda/Maureen O’Hara (avec la présence de Donal Crisp, second rôle récurrent) renforce inévitablement la référence au cinéma de John Ford pour qui ils ont tourné l’un et l’autre, mais jamais ensemble : huit films pour lui et cinq pour elle.

Frisant la naïveté, le long métrage, mis en scène avec talent par un Delmer Daves expérimenté, évolue vers un lyrisme d’une étonnante et presque contradictoire légèreté.