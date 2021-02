La colline des potences - Delmer Daves - critique

Résumé : Montana 1873 : Pour des raisons obscures, le Dr Joseph Frail (Gary Cooper) rejoint une région où sévissent les chercheurs d’or. Il sauve in extremis un jeune voleur Rune (Ben Piazza) des mains de "Frenchy" Plante (Karl Malden), dont il fait son domestique. Peu avenant, il soigne pourtant parfois gracieusement toute la population de chercheurs et leurs familles. Un jour, il recueille une jeune femme, Elizabeth ( Maria Schell), la seule survivante de l’attaque d’une diligence.

Critique : Ce film est aussi bien, pour le réalisateur Delmer Daves que pour Gary Cooper, le dernier western. Le cinéaste a connu de nombreux succès dans ce genre, au cours des années 50. On citera notamment La flèche brisée ("Broken arrow" 1950), avec James Stewart, La dernière caravane ("The last wagoon" 1956), avec Richard Widmark, 3 h 10 pour Yuma ("3 : 10 for Yuma" 1957), avec Van Heflin et Glenn Ford, Cow-boy ("Cowboy"), avec Glenn Ford et Jack Lemmon.

Il poursuivra sa carrière jusqu’en 1964, en réalisant des films dramatiques ou d’aventures.

Gary Cooper, malade, qui aura beaucoup de difficultés sur ce tournage, notamment pour monter à cheval, participera encore à trois longs métrages, avant son décès en 1961.

Si les personnages interprétés par Maria Schell, éternelle oie blanche, et Ben Piazza, bien terne, sont assez classiques de gentillesse et droiture dans l’univers de l’Ouest, ceux qui sont incarnés par Karl Malden et par Gary Cooper lui-même sont beaucoup plus équivoques.

Le personnage de "Frenchy", dont Karl Malden donne une subtile interprétation, est tour à tour jovial et convivial. Ensuite, il s’adonne aux pires manœuvres, non dénuées d’un certain sadisme.

Le Dr Fray, dont on apprendra le lourd passé, est tout autant le docteur courage qu’un joueur de poker impitoyable. Il est capable d’une infinie douceur quand il soigne, alors qu’il peut aussi précipiter de la falaise, à coups de pied et sans sourciller, un homme sur lequel il vient de tirer. Gary Cooper, bien âgé pour ce rôle, donne, contre toute attente, avec son jeu minimaliste, une belle épaisseur à ce docteur Jeckyll de western.

La fin, très allégorique, rappelle visuellement Autant en emporte le vent ("’Gone with the wind’" de Victor Fleming, en 1939).

En définitive, il s’agit d’une belle sortie "westernienne", aussi bien pour le cinéaste que pour son acteur principal.