Sélectionné pour la dix-septième fois à Cannes, le plus social des cinéastes anglo-saxons revient avec une comédie patinée d’humour écossais. Une plongée caustique, joyeuse et bon enfant au pays du whisky.

  Frédéric Mignard 1er juillet 2012
    La part des anges - Ken Loach - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Cinématographiquement, le dernier Ken Loach n’a pas grand chose à offrir. Il vaut surtout pour l’humanité qui se dégage de son récit cocasse et de l’interprétation sans faille. Un feel good movie agréable.
    Je commente
    0

  roger w 15 juillet 2012
    La part des anges - Ken Loach - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Certes, Ken Loach est en terrain connu avec cette chronique de petites frappes qui vont tout faire pour repartir à zéro dans l’existence. Toutefois, le charme opère grâce à un scénario bien construit et auquel on croit alors même que la situation est improbable. On marche à fond dans cette chronique qui se transforme en conte de fée. Un petit bonheur, simple et rafraîchissant. Avec modération.
    Je commente
    0

  Damien 6 décembre 2012
    La part des anges - Ken Loach - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Personnellement j’ai beaucoup apprécié ce film et le portait dépend par Ken Loach. Vous devriez également lire la critique émise sur ce site, qui d’ailleurs se rapporte au whisky car la vision qu’il en donne est vraiment différente de ce que j’ai pu lire sur les différents forum. A bientôt. Damien.
    Je commente
    0

Votre note :
6 votes
Forum sur abonnement

