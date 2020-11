Le vent se lève - la critique

Résumé : Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former une armée de volontaires contre les redoutables Black and Tans, troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités d’indépendance du peuple irlandais. Par sens du devoir et amour de son pays, Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté..

Critique : Même les plus grands fans du cinéaste sont obligés de se faire une raison : Ken Loach ne fait ici que du Ken Loach sur un mode quasi parodique qui confine à la caricature et rabâche un système dans lequel il se complaît (les scènes de torture sont maladroitement, pour ne pas dire complaisamment filmées, ce qui est étonnant de la part d’un cinéaste ordinairement plus subtil). Sur le papier, un programme alléchant et virulent. A l’écran, un film étonnamment démago, pas nécessairement consensuel (les scènes choc ne manquent pas) mais affecté et geignard, qui obéit à une progression dramatique schématique. Sa nouvelle fiction, en sus d’être cruellement mineure, embarrasse plus qu’elle ne donne matière à réflexion sur le cas irlandais. Les acteurs qui n’ont découvert le scénario qu’au gré des jours de tournage confèrent une émotion certaine mais ne semblent pas croire en ce qui les anime. L’approximation se ressent ; et malgré les efforts de Cillian Murphy qui allie charme et rudesse, suavité et élégance, tout sonne faux.

Plus ennuyeux : le résultat est démoli par le clivage manichéen de l’intrigue qui pourtant essaye comme elle peut d’instiller de l’ambiguïté en sondant notamment les disparités entre deux frères en plein tumulte historique. Que nenni : Loach ne connaît que le blanc et le noir, et inutile de préciser que l’on peut préférer les autres couleurs du prisme. La dénonciation du passé colonial de certaines puissances européennes possède incidemment la grâce d’un éléphant dans un magasin de porcelaine et sombre dans l’écueil loachien le plus redoutable : le misérabilisme poids lourd.