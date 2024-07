La Peinture Chinoise, nouvelle édition – Emmanuelle Lesbre et Liu Jianlong – critique du livre

Résumé : {La Peinture Chinoise, nouvelle édition} nous raconte des siècles de peinture sur paravent, toile, soie, mur, sarcophage et paroi de grottes. Un parcours qui ne se fait pas de manière chronologique, mais en fonction des catégories imposées par les dynasties régnantes.

Critique : Cette mine inépuisable d’informations nous est présentée dans un écrin haut de gamme : couverture cartonnée, impression en double pages non séparées, reliure à lacets... De quoi réjouir les amateurs de beaux livres.



Crédit : Hazan 2021

Pour notre plus grand bonheur, le contenu dépasse en qualité le contenant. L’ouvrage se décompose en dix chapitres correspondant chacun à une catégorie. Nous cheminons en suivant les parangons confucéens, les portraits, puis plus spécifiquement les portraits de femmes. On enchaîne ensuite avec les peintures religieuses, de mœurs, narratives et littéraires, les peintures de paysages, de lettrés, les fleurs et oiseaux, et l’on finit avec la peinture animalière.

Chaque chapitre raconte les origines de la thématique et son évolution en fonction des artistes qui ont assuré sa continuité ou qui ont su la renouveler.

Certes, au départ, il est difficile de s’y retrouver si l’on ne connaît pas les noms des différentes dynasties. Mais une chronologie en fin de tome nous offre un repère pour mieux cheminer dans l’ouvrage.

Les citations et les noms sont écrits en caractères chinois, ce qui suppose une maîtrise de la langue. De plus, si la profusion de créateurs sur plus de deux millénaires peut donner le tournis, un index final aidera à identifier un peintre ou une toile.



Crédit Hazan 2021

Chaque chapitre présente des analyses d’œuvres, avec leurs contextualisations historiques, ainsi que des explications sur les différentes techniques allant du lavis au maniement du pinceau. De nombreuses notes renvoient aux sources consultées, à des informations sur les choix de traductions, ou encore à des précisions historiques. Une bibliographie conséquente clôture ce recueil.



Crédit Hazan 2021

En outre, il est possible d’examiner à loisir plus de trois cents reproductions. Les dimensions inscrites dans les légendes de chacune (entre autres données) nous font prendre conscience de l’espace qu’elles occupent réellement. Ce détail se révèle capital car, malheureusement, certaines de ces reproductions, faute de place, sont de petite taille. Quand on réalise qu’une photographie, qui occupe un quart de page, reprend une toile de plusieurs mètres, on comprend que les finitions soient difficilement perceptibles sur le livre.

On doit également faire face aux ravages du temps, en regrettant vraiment que ces incroyables créations soient victimes de l’usure et qu’il ne nous en reste parfois que quelques parties aux couleurs passées, ou que le dessin soit devenu si sombre qu’il en est difficilement déchiffrable. Mais de cela, bien sûr, on ne peut tenir rigueur aux deux auteurs, qui ont parcouru différents musées d’Asie et du monde, pour dénicher ces œuvres rares et nous en offrir des reproductions parfois inédites que l’on peut savourer.

La Peinture Chinoise, nouvelle édition est une réussite. Tout amateur de peinture et toute personne curieuse de découvrir jusqu’où l’Empire du Milieu a poussé cet art, seront heureuses d’ouvrir ce recueil, plaisir des yeux et source de savoir.