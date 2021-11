La plus secrète mémoire des hommes - Mohamed Mbougar Sarr - critique du Goncourt 2021

Résumé : En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s’observent, discutent, boivent, font beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la création à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda…

Critique : Une critique de cet ouvrage ne peut qu’échouer à rendre compte de son enchevêtrement, de la finesse des réflexions menées par l’auteur. Mohamed Mbougar Sarr puise dans l’histoire de la littérature, comme dans celle de l’Europe et de ses colonies, pour donner naissance à un livre complexe, d’une grande amplitude, fourmillant de voix narratives, de récits imbriqués les uns dans les autres, mises en abyme représentant la mise en abyme qu’est ce roman lui-même. Les personnages fictifs côtoient des grands noms de la politique d’hier, ainsi que des héros des lettres modernes, tous se mêlant dans un maelström intellectuel et métafictionnel d’une rare intelligence.

Diégane, le protagoniste de La plus secrète mémoire des hommes, est un jeune écrivain sénégalais qui vit à Paris, se nourrit des débats littéraires menés avec ses pairs, des rues de la capitale française, des souvenirs de son pays qui bat toujours en lui. Lorsqu’il rencontre une de ses compatriotes, grande femme de lettres, et que celle-ci lui confie un manuscrit mystérieux et inquiétant, la vie de Diégane chancèle. Son monde intérieur vacille, mis à mal par cette épiphanie, ce bouleversement coïncidant avec les bascules du monde extérieur – embrasement politique au Sénégal, réouverture de douloureuses blessures, plaies à vif qui balafrent notre Histoire. Le labyrinthe de l’inhumain a été écrit par Élimane, un homme mystérieux, secret, personnage inspiré par l’auteur malien Yambo Ouologuem, lauréat du Prix Renaudot en 1968 dont la renommée fut bientôt entachée d’accusations de plagiat. Élimane est ici semblable à un spectre qui hante la Terre sans jamais l’illuminer de sa présence incarnée, souvenir dans l’esprit des hommes et des femmes qu’il a croisés et continue à hanter – au sens propre comme au sens figuré. Le mythe qu’il crée ébranle ses lecteurs, tandis que le principe selon lequel il a été écrit souligne l’une des questions inhérentes au principe même d’écriture : entre influence, plagiat et invention pure, où se situe la littérature ?

Le charnel et le spirituel se tournent autour, tanguent l’un au bras de l’autre, font de cette œuvre un ballet où de multiples danseurs se croisent et s’effleurent.

Brillante méditation plurielle, La plus secrète mémoire des hommes est aussi une quête à cheval sur des décennies de révolutions et de guerres, entre France, Sénégal et Argentine. Les récits des uns s’imprègnent des guerres des autres, les interrogations identitaires, littéraires, historiques et politiques viennent alimenter le système infernal qu’est ce livre, se sustentant lui-même pour s’embrancher à l’infini, sans pour autant perdre de vue l’investigation originelle – Diégane sur la piste d’Elimane, peut-être son double, sans doute celui qui fera de lui un grand écrivain. L’amour et l’amitié ont aussi leur place dans ce roman, fidèle recension de la vie humaine, aussi complexe soit-elle.

Ce roman, lauréat du Prix Transfuge du meilleur roman de langue française, a obtenu le Goncourt 2021.