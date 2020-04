La première étoile - la critique du film

Résumé : Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s’il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d’imagination sans limite pour y parvenir...

Notre avis : L’argument du défi, assumé par un seul personnage, constitue une sorte d’invariant de ce qu’on appelle la comédie sociale et familiale : ici, un père doit tenir la promesse de vacances à la montagne, offertes à ses enfants et à sa femme, alors que sa situation professionnelle ne lui permet pas d’en assurer le financement. Dès lors, les problèmes se scindent en plusieurs catégories : les railleries de l’entourage amical accablent d’abord Jean-Gabriel (avec une blague convenue sur les Bronzés), la discrimination raciale se cristallise autour d’un préjugé (les Noirs ne savent pas skier), la femme qui assure le minimum vital en travaillant reproche à son époux une forme de forfanterie et renonce à le suivre. Si l’on ajoute à ces obstacles l’intrinsèque candeur du protagoniste, on obtient la recette d’un divertissement mainstream, quelque part entre Bienvenue chez les Ch’tis et Rasta Rockett, la série d’éléments perturbateurs étant évidemment conjurée par des scènes à haute intensité conviviale.

On en oublierait presque, durant la première demi-heure, qu’il s’agit d’un film comique : les gags se font attendre, le temps que les uns et les autres préparent les valises et que la mère s’invite dans l’expédition. Lorsque le groupe arrive au chalet, il est accueilli par un couple, dont la femme surjoue les clichés racistes et l’on a de la peine pour Bernadette Lafont, qui n’a rien de consistant à défendre, pas plus dans cette séquence que dans les autres. De son côté, Firmine Richard incarne une caricature de mère envahissante que la première vraie tentative d’humour, copiée sur une scène des Bronzés font du ski, choisit comme élément principal, sans provoquer la moindre hilarité. La suite n’est pas plus réjouissante : l’indigence globale des dialogues ("que du black", réclame la propriétaire, c’est dire le niveau des plaisanteries), la romance entre Juliette et Yann, repérable à une distance respectable, l’absence globale d’inspiration comique, la faible densité psychologique des protagonistes, la moraline afférente au divertissement consensuel (la fameuse "beauté intérieure" des êtres humains) condamnent ce film au ratage intégral.