La prochaine fois je viserai le coeur - le test DVD

Résumé : Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes. Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au sein de sa brigade. Gendarme modèle, il est chargé d’enquêter sur ses propres crimes jusqu’à ce que les cartes de son périple meurtrier lui échappent.

Le film : Véritable bonne surprise dans le paysage presque désertique du polar français (à part quelques exceptions comme Le petit lieutenant, Polisse ou encore les films de Fred Cavayé), La prochaine fois je viserai le cœur s’est imposé au box-office contre des poids lourds et autres superproductions, avec 490 537 entrées. Porté par un Guillaume Canet hallucinant et plus habité que jamais par son rôle, le film de Cédric Anger, par sa noirceur, ses paysages hivernaux monotones, sa description clinique et presque documentaire des pérégrinations mortelles du gendarm tueur en série inspiré d’Alain Lamare, rappelle les grandes heures du polar à la française, notamment Série noire ou Le choix des armes. Après La French et le nouveau film d’Anger, cette réalisation a peut-être trouvé un bon filon à travers la reconstitution de la France des années 70, belle opportunité pour des réalisateurs soucieux d’offrir des films policiers sombres et réalistes, dans la lignée de nos plus grands réalisateurs, qu’ils s’appellent Melville, Tavernier ou Corneau. LE TEST DVD Une édition techniquement très solide et aux bonus intéressants. Les suppléments :



L’éditeur nous propose un court making-of (15’), faisant intervenir divers membres de la production ainsi qu’une interview plus intéressante du réalisateur (30’), qui revient sur différents aspects de la création du film, de manière synthétique. L’image :



Baigné dans une ambiance froide, désincarnée et ultra-réaliste, le film d’Anger constitue un défi technique difficile pour son passage sur support DVD et Blu-Ray. La photographie très travaillée et complexe de Thomas Hardmeier est très bien retranscrite, y compris dans les scènes de brume, de nuit et d’intérieur, donnant au film un cachet "années 70" très appréciable. Le son :



Deux pistes française proposées en Dolby Digital 2.0 et 5.1 solides, mettant en valeur une très belle musique de Grégoire Hetzel, dont le thème principal vous hante encore après la vision du film. L’audiodescription est également disponible, avec des sous-titres pour les sourds et malentendants.

Sortie DVD & Blu-Ray : le 18 mars 2015

