La promesse de la Tortue T.3 – Stéphane Piatzsek, Tieko - la chronique BD

Résumé : L’album commence avec Louise en compagnie du père d’Enguènes, chez une tribu d’une petite île des Caraïbes qui prépare un repas... cannibale. Elle parvient à s’enfuir pour la Dominique. De son côté, Quitt a monté un plan machiavélique pour se débarrasser de son encombrant mari, qui bascule petit à petit dans la barbarie. Quant à Apolline, elle se prépare à accoucher en pleine forêt…

Critique : Louise prend le devant de la scène dans ce dernier opus. Elle tente de tenir la promesse initiale faite avec Apolline et Quitt mais pour cela, il y a de nombreux obstacles à surmonter. Apolline, de son côté, devient mère et se retrouvée confrontée à l’apparition de troupes espagnoles sur l’île où elle s’est réfugiée. Quant à Quitt, elle continue à se battre pour revoir un jour son fils en France. De nombreux obstacles se dressent sur leur chemin et les trois femmes qui, chacune de leur côté, vont devoir continuer à résister pour tenir le cap des décisions qu’elles ont prises. De surprise en désappointement, ce dernier tome approche de la fin.

Bien sûr, leurs aventures pourraient continuer mais un cap irréversible est franchi. Et on comprend tout à fait qu’une fois arrivé à la dernière page, nous les laissions toutes les trois à leurs vies, même si l’avenir ne paraît pas lumineux. On relativise aussi notre regard sur cette période : violence, rivalité, barbarie s’appliquent et pas seulement à l’égard des femmes, mais aussi des tribus colonisées, voire également des autochtones entre eux. Le pouvoir reste un des moteurs des personnages secondaires de cette histoire, alors que nos trois héroïnes n’aspirent qu’à la liberté. Mais comment vivre libre en-dehors du pouvoir en place ?

Stéphane Piatzsek, Tieko / Grand Angle

Le graphisme rend bien l’ambiance de ces îles, la végétation dense, les grands espaces, la mer infinie, les montagnes rocailleuses. Les personnages évoluent, prennent de graves décisions et même leur apparence semble se durcir. Les visages changent au fil du temps et des tomes. La haine et la colère déforment les traits et nous rappellent que la sauvagerie détruit aussi celui ou celle qui la met en pratique. Les couleurs de Tanja Wenish gardent le côté coloré et vif des îles, le bleu du ciel, de la mer, et ajoute une touche de paradis à ce décor magique dont les habitants vivent pourtant en enfer.

La promesse de la Tortue T.3 nous offre une belle conclusion à l’aventure de ces trois amies de fortune que le vent de l’histoire n’épargnera pas.