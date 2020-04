La Promesse de la Tortue. T1 - Stéphane Piatzszek, Tieko, Fabien Blanchot – chronique BD

Résumé : Nous sommes en 1642, à bord d’un bateau en provenance de la France qui vogue vers l’île de la Tortue. Un bateau dont la cargaison est constituée de... Femmes ! Prostituées, reprises de justices, elles sont destinées, ou condamnées, à épouser des français établis à la Tortue pour sédentariser les colons.

Quitt, Louise et Apolline sont trois de ces femmes que les circonstances vont rapprocher. Elles vont se prêter serment d’entraide à la vie à la mort. Mais la dure réalité de la Tortue va mettre à mal ce serment. Trois femmes différentes, qui vont s’allier mais dont les objectifs vont se contrarier.

Apolline veut juste survivre et éviter les ennuis, Louise veut refaire sa vie à La Tortue et Quitt veut juste... retourner en France. Ces trois personnages majeurs sont entourés d’hommes aux caractères bien définis également. Ce premier tome pose l’univers, crée les liens entre les différents personnages et nous pose le cadre historique. Ce volume est le premier jalon d’une trilogie qui nous promet rebondissements et actions.

On réalise également le statut des femmes au dix-septième siècle. Embarquées de force sur un bateau pour repeupler et sédentariser des colons, on a quand même vu mieux. Malgré ces conditions difficiles, chacune va tenter de s’en sortir.

Ces trois femmes nous paraissent attachantes. On comprend rapidement les enjeux. Quitt nous apparaît vite comme le personnage principal. Ses enjeux sont majeurs. On se demande à la fin de ce premier tome comment l’histoire va évoluer.

Stéphane Piatzszek, Tieko, Fabien Blanchot / Grand Angle

Les dessins de Tieko contribuent à l’immersion dans cet univers. Galions, costumes, armes, tout vous replonge en cette époque troublée. Les compositions varient au fil des pages, permettant d’éviter toute monotonie visuelle. L’histoire avance doucement, au rythme de la mise en place des différentes situations.

La mise en scène nous tient proche des personnages, leurs regards, leurs positions, mettant en avant leurs sentiments.

Les couleurs de Fabien Blanchot apportent le soleil des îles à cette histoire sombre de femmes condamnées au mariage avec des inconnus.

La Promesse de la Tortue T1 offre un premier tome qui pose les bases d’une histoire dont on ne sait comment elle va évoluer... Un récit dont on serait bien curieux de lire la suite.