La promesse de la Tortue. T2 – Stéphane Piatzszek, Tieko, Fabien Blanchot - la chronique BD

Résumé : {La promesse de la Tortue T2} nous ramène aux côtés de Quitt, Louise et Apolline sur l’île de la Tortue en 1642. Les trois femmes n’ont pas perdu leurs objectifs de vue. Mais ce qui les avait unis au départ semble maintenant les éloigner l’une de l’autre. Quitt veut rentrer en France pour retrouver son fils, Louise veut prendre la mer, pas forcément pour quitter la Tortue, et Apolline ne veut surtout pas retourner à la capitale.

Quitt va prendre une décision lourde de conséquences dans ce second volet. Apolline continue à chercher sa place tandis que Louise s’attache à Toussaint, qui semble en passe de devenir leader. Mais Louise souffre de ne pas naviguer, les marins considérant qu’une femme à bord porte malheur. Apolline doit veiller sur elle car elle est enceinte, et Quitt joue un jeu politique dangereux. De nouvelles alliances vont se nouer, d’autres se dénouer. Il y aura encore des morts et les trois femmes vont devoir mener leur barque en toute prudence, car leur vie peut basculer d’un moment à l’autre.

Stéphane Piatzsek parvient à nous garder dans l’intrigue, voire les intrigues, et on se pose pas mal de questions sur l’avenir et aussi le passé des héroïnes. Le tome trois nous apportera-t-il des réponses ? Pour le savoir il va falloir patienter encore.

Ces trois femmes de caractère n’ont pas froid aux yeux sur cette île où les hommes font la loi. Malgré l’adversité, elles parviennent à s’imposer petit à petit, chacune à leur manière. Mais attention, toute médaille à son revers.

Stéphane Piatzszek, Tieko, Fabien Blanchot / Grand Angle

Tieko maintient son niveau de dessin. On prend énormément de plaisir à s’immerger dans ce dix-septième siècle aux Antilles. Le trait réaliste apporte du poids aux personnages, et les couleurs nous permettent presque de respirer l’air de La Tortue, de ses vastes forêts, de sa mer et des ses montagnes.

La promesse de la Tortue T2 nous rapproche de la conclusion des aventures de ces trois femmes alors qu’elles décident de jouer leurs cartes afin d’atteindre leurs buts.