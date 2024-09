La Solitude du coureur de fond - critique de la pièce

Résumé : Colin Smith, enfermé en maison de correction, est choisi pour représenter l’institution lors d’une compétition de course de fond. Le directeur veut faire de sa victoire un exemple de réhabilitation et de réussite pour son établissement. Mais Colin Smith n’a rien d’un cheval de course !

Critique : Rappelons tout d’abord que la pièce La Solitude du coureur de fond est inspirée du roman éponyme d’Alan Sillitoe. Nous pouvons faire un clin d’œil bienvenu à son adaptation cinématographique par Tony Richardson (1962) considérée comme un chef-d’œuvre du Free Cinema. C’est un soliloque qui tient le spectateur en haleine avec du jazz (divin Art Pepper) et des vidéos en noir et blanc en toile de fond par intermittence. La course est pied est au départ, pour le jeune délinquant Colin Smith campé par Patrick Mons (époustouflant !), une voie imposée par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier lui offre ou plutôt lui impose, ayant détecté son talent pour cette discipline sportive, d’y exceller pour valoriser son institution et satisfaire son orgueil.

La course à pied est pour Colin Smith, qui s’y prête avec une obéissance se révélant de plus en plus friable, un prétexte pour parcourir aussi les pistes de sa mémoire. Ainsi, il nous narre, en dépit de l’effort physique qu’il fournit et en marquant parfois quelques pauses, des événements marquants de sa vie (de son enfance jusqu’à son arrestation). Le tout nous est raconté avec des tonalités différentes : on peut passer du rire au drame. Colin Smith plonge au plus profond de lui-même pour trouver l’énergie nécessaire à ce que l’on attend de lui mais aussi pour s’évader mentalement : les réminiscences suintent tout autant que la transpiration. La Solitude du coureur de fond est à voir. La pièce démontre qu’en chaque être, quel que soit son parcours, demeure un homme bien.