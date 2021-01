La révolution des damnés . T.1 . Le chaos - Melody Cisinski - chronique BD

Résumé : Le destin a décidé de réunir deux amis d’enfance, Yuri le cosaque anarchiste, encore idéaliste et plein de courage, et Nikita, le bolchévik communiste, officier redouté et mystérieux. Au milieu, leur passé commun, mais aussi une jeune princesse tsariste nommée Nadya, qui doit mourir pour que la révolution puisse finalement s’accomplir…

C’est au cœur d’une froide année 1921 que Melody Cisinski a décidé de planter son décor et surtout ses personnages. Aventure qui part sur des faits mêlant Histoire et légendes, La Révolution des damnés s’attache à raconter à la fois les derniers soubresauts de la guerre civile avec les râles des Blancs, les soldats tsaristes qui cherchent à évacuer le dernier espoir de la lignée des Romanov. Une sorte d’Anastasia revisitée, mais l’intrigue ne s’arrête pas là : ces années sont celles de l’avènement des communistes, qui vont évincer (et exterminer) leurs anciens alliés anarchistes. Quoi de mieux que d’ajouter un triangle amoureux en prélude à cette tragédie humaine, et aussi pourquoi pas un sortilège de Golem concocté par Baba Yaga, désireuse d’aider les Rouges grâce au sang apporté en sacrifice… On l’aura compris, les méandres de cette histoire de damnés sont aussi sombres que multiples, mais dans ce premier tome tout s’enchaîne parfaitement, même si le flashforward du début annonce déjà un final qui ne promet que peu d’espoir… Les éléments sont forts, des personnages jusqu’aux tensions, et le plus surprenant réside dans la dose d’humour que chaque page dissimule : une petite tirade, un sourire exagéré, une gamine exaspérante, un général trop pieux et quelques comiques de situation… Tout cela, au milieu des cadavres, des relations avortées et des vengeances imminentes. Bref, c’est comme si un conte pour enfant avait pris les oripeaux de l’Histoire, mettant un manteau de chairs blessées sur un corps frêle et encore innocent. A l’image de ce qui se trame pour Nadya, personnage tardif mais central de ce premier tome.

Melody Cisinski / Robinson

Bien évidemment, le dessin s’accorde parfaitement avec cette impression : Yuri est sympathique, drôle dans son apparence comme dans ses choix, et même le méchant Nikita, avec ses yeux rouges sang, ne fait pas vraiment peur par ses traits. C’est plutôt son attitude, son sourire et les ombres qui l’entourent qui créent une atmosphère morbide, angoissante. Ce qui triomphe cependant tout au long, c’est ce tempérament léger, dû aux mimiques, aux actions proches de certains films de super-héros, et qui finit par l’emporter. Heureusement, car on sent que les efforts pour assombrir les pages sont nombreux : pas de neige mais une boue brune, des trains blindés couverts de poussière et des reliques de la splendeur passée, voilà ce qui entoure, traverse voire broie les personnages.

Melody Cisinski / Robinson

Cette révolution des damnés est donc bien en marche, avec ce premier tome qui apporte le chaos à une situation qui était cependant précaire : golem robotique, princesse en fuite et duel à distance d’hommes et de vision, voici donc ce qui nous attend pour la suite.