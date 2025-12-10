Lady Nazca - Damien Dorsaz - critique

Le 11 décembre 2025
Le portrait d’une femme déterminée qui, pour oublier les égarements politiques de son pays d’origine, choisit de se consacrer corps et âme à la préservation d’un patrimoine culturel unique sur un autre continent. Une mise en scène épurée pour un récit captivant.
- Réalisateur : Damien Dorsaz
- Acteurs : Guillaume Gallienne, Olivia Ross, Devrim Lingnau, Marina Pumachapi
- Genre : Drame, Biopic, Historique, Drame historique, Aventure
- Nationalité : Français, Allemand
- Distributeur : Memento Distribution
- Durée : 1h39mn
- Date de sortie : 10 décembre 2025
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Pérou, 1936. Maria, jeune enseignante à Lima, rencontre Paul d’Harcourt, archéologue français. Ce dernier l’emmène dans le désert de Nazca où elle découvre un vestige millénaire qui va peu à peu devenir le combat de sa vie… D’après une histoire vraie. Inspiré de la vie de l’archéologue Maria Reiche.
Critique : Après une carrière discrète de comédien, le Suisse Damien Dorsaz passe à la réalisation et nous raconte l’histoire d’une jeune femme qui cherche sa place dans le monde et finit par la trouver au milieu du désert péruvien. Un récit inspiré par sa rencontre en 1996 avec Maria Reiche à qui il consacre un documentaire en 2006. Fasciné par le parcours hors du commun de cette femme, il en fait le thème de son premier long-métrage à travers ce qui n’est ni un biopic, ni une reconstitution historique mais bien plutôt une quête existentielle.
- Copyright Octopolis - 27 Films - Daniela Talavera
Au milieu des années 1930, alors que l’Europe s’enfonce dans le fascisme, Maria (Devrim Lingnau), citoyenne allemande née à Dresde, s’exile au Pérou. Entre les cours de mathématiques qu’elle dispense aux lycéens de Lima et son concubinage avec Amy, sa vie se déroule dans un confort monotone, d’autant que les sorties et la vie mondaine ne l’intéressent pas vraiment. Pourtant, sur l’insistance de son amie, elle se rend à une soirée au cours de laquelle elle fait la connaissance d’un charmant archéologue français ? Paul d’Harcourt, (Guillaume Gallienne) qui l’embauche pour traduire des textes abandonnés par l’archéologue précédent, de langue allemande. Une douce complicité se tisse entre eux et c’est donc tout naturellement qu’elle accepte de le suivre à Nazca où il effectue des fouilles. Immédiatement, son esprit rompu à la classification des lignes est attiré par ces traces laissées sur le sol que même son ami Paul tient pour quantité négligeable. Elle qui cherche à donner un sens à sa vie trouve enfin une ligne directrice grâce à la découverte de ces géoglyphes, dits lignes de Nazca, créés entre 300 avant Jésus-Christ et l’an 600. Abandonnant son poste de professeure, mettant en péril son couple, Maria renonce à une existence banalisée pour entrer en osmose totale avec un monde qui lui correspond parfaitement, même s’il est abrupt et sommaire.
- Copyright Octopolis - 27 Films - Daniela Talavera
Dans une mise en scène épurée qui laisse toute la place à son personnage principal se déroule le combat solitaire de Maria. Au delà de l’incompréhension de son entourage, elle doit aussi se battre contre l’indifférence des autorités et l’autocratie d’un tyran local bien plus préoccupé par le rendement de son business que par la préservation du patrimoine de son pays, rappelant au passage que la réflexion écologique ne date pas d’aujourd’hui. Mais plus attentif au cheminement intérieur de son héroïne qu’aux abus de pouvoir ou aux dérives coloniales, pourtant brièvement évoquées, le film tend à transmettre, sans la moindre redondance, la constance et le feu qui animent cette infatigable pionnière et la grâce qui en découle, tandis que de superbes paysages de plateaux désertiques inondés de tons ocres célèbrent la beauté de cette liberté enfin trouvée.
Devrim Lingnau, jeune actrice allemande que l’on a pu voir dans la série Netflix L’impératrice, apporte à la fois émotion, énergie et retenue à son personnage, pendant que Guillaume Gallienne, impeccable sous les traits de cet architecte enjôleur et décontracté, navigue avec aisance dans cet univers spirituel et minéral.
À qui s’est un jour interrogé sur sa place dans le monde, Lady Naszca accorde un début de réponse. Mais bien plus encore, il propose la découverte, sans doute romancée mais néanmoins captivante, d’une figure légendaire de l’archéologie du XXe siècle.
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.