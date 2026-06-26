Laissez-nous les clés - Yacine Helali - critique

Résumé : En 2021, un McDonald’s occupé devient L’Après M, un espace de solidarité dans les quartiers Nord de Marseille. Le collectif négocie sa survie face aux réalités politiques et juridiques, entre menace d’expulsion et rêve d’autogestion. Un an d’immersion au cœur d’une lutte locale devenue symbole mondial de résistance collective.

Critique : Laissez-nous les clés est un documentaire qui montre quelque chose de rare : une communauté qui décide d’agir par elle-même et de reprendre en main son destin. Dans les quartiers Nord de Marseille, des habitants investissent un lieu symbolique, appartenant à la plus grande organisation capitaliste du monde. Ce geste est fort. Il est politique. Il raconte une autre manière de penser le pouvoir et l’organisation collective.

Le film suit des femmes et des hommes qui refusent d’attendre des solutions venues d’en haut. Face à l’abandon, aux promesses non tenues et à l’absence de réponses des institutions, ils s’organisent ensemble. Ils discutent, débattent, construisent des projets communs. Ce qui pourrait paraître comme une simple occupation d’espace devient alors une expérience concrète d’autodétermination. Celle-ci demande de l’écoute, de la solidarité et de la persévérance. Le film donne à voir une intelligence collective en mouvement. Les habitants ne sont plus présentés comme des personnes à aider ou à encadrer. Ils deviennent les acteurs principaux de leur propre histoire.

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À travers cette expérience, Laissez-nous les clés pose une question essentielle : qui a le droit de décider de l’usage des lieux, des ressources et de l’avenir d’un territoire ? Le documentaire répond en donnant la parole à celles et ceux qui sont habituellement exclus des espaces de décision. Il montre un autre angle de ce qu’on appelle démocratie. On peut aussi se construire à l’échelle d’un quartier, par l’action directe et l’engagement collectif.

Sans idéaliser les difficultés ni les contradictions, Laissez-nous les clés filme la naissance d’un rapport de force. Il raconte une lutte pour la dignité et pour le droit de décider. Le documentaire offre une réflexion précieuse sur ce que peut être une politique menée par celles et ceux qui vivent les réalités du terrain. C’est un film stimulant, qui invite à penser l’émancipation non comme une promesse, mais comme une pratique collective.