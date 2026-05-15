Soudain - Ryūsuke Hamaguchi - critique

Résumé : Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour « rendre possible l’impossible ».

© 2026 Festival de Cannes

Critique : Ryūsuke Hamaguchi propose un nouveau bijou avec ce long métrage coproduit par la France, la Belgique, l’Allemagne et le Japon. On pouvait être sceptique sur la capacité du cinéaste, maître de l’intimisme japonais, à imprimer avec ce projet une approche personnelle. Car en premier lieu le cadre d’un tournage européen aurait pu diluer et contraindre son art ; d’autre part, le synopsis se référant à un sujet sociétal (la gestion médicale de la fin de vie, en particulier pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) aurait pu faire glisser le récit sur la pente d’un « dossier de l’écran » larmoyant et démonstratif ; enfin Hamaguchi se frotte à un matériau de base qui n’est pas le sien, avec de surcroît une origine non littéraire, ce qui en soi n’est pas un problème, mais aurait pu cadenasser son propos avec un démarche aride, compte tenu de sa thématique. Car Soudain est inspiré d’un recueil de lettres échangées entre la philosophe Makiko Miyano et l’anthropologue médicale Maho Isono, peu cohérent a priori avec un projet fictionnel. Bien heureusement, ces appréhensions sont dissipées, malgré une petite réserve portant sur la longueur de deux discours explicatifs : l’un sur l’humanitude, méthode d’accompagnement médical proposée par la maison de retraite que dirige Marie-Lou ; l’autre (confus) sur les liens entre capitalisme, dénatalité et temps libre, professé par son amie japonaise Mari.

© 2026 Cinéfrance Studios. Photo de Julien Panié. Tous droits réservés.

Autrement, Soudain est un enchantement qui devrait toucher un large public. La première force du film est d’avoir associé avec bonheur des acteurs professionnels et des résidents d’un EHPAD, sans voyeurisme ni complaisance. Sur le site du Festival de Cannes, où le film a été présenté en compétition officielle 2026, Hamaguchi précise : « Comme nous avons tourné longtemps sur place, de nombreux résidents et membres du personnel ont pris part au film. […] Pour beaucoup de résidents, le tournage a constitué une forme de divertissement ; certains ont participé comme figurants, d’autres regardaient depuis leur fenêtre. » Le résultat est saisissant, et prend tout son sens avec la belle scène du spectacle donné par un artiste japonais dans le parc de la maison de retraite. Soudain est ensuite une œuvre touchante par son traitement d’une amitié féminine que seule la grave maladie de l’une des protagonistes vient contrarier ; mais là encore, le cinéaste trouve le ton juste et n’en rajoute pas dans le mélo médical à double entrée. De plus, qu’il aborde le rapprochement entre les cultures ou l’inclusion des autistes, le réalisateur privilégie l’approche humaniste à la veine sentimentaliste, sans chercher à s’apitoyer sur ses personnages ou à les glorifier.

© 2026 Cinéfrance Studios. Photo de Julien Panié. Tous droits réservés.

En fait, Hamaguchi confirme qu’il reste un vrai conteur, celui qu’il fut avec Senses ou Contes du hasard et autres fantaisies, tout en approfondissement des sujets abordés dans ses films antérieurs, les difficultés de la communication (Drive My Car) ou les questions environnementales (Le mal n’existe pas). Et sa mise en scène, toujours aussi gracieuse et épurée, parvient à concilier sérénité et lyrisme, pendant plus de trois heures que l’on ne voit pas passer, tant on se laisse bercé par sa tonalité apaisante et la force de son message. Il n’est pas inutile de préciser que les interprètes, français ou japonais, sont dirigés à la perfection. Virginie Efira, dont le talent n’est plus à prouver, trouve un autre grand rôle à sa mesure. Le reste du casting lui donne la réplique avec brio. On décernera une mention spéciale à la trop rare Marie Bunel dans le second rôle d’une infirmière cachant ses fêlures derrière son apparence rigide. Soudain est donc un long métrage de haute tenue, que l’on ne peut que recommander.