Lamb - Valdimar Jóhannsson - la critique

Résumé : María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise…

Critique : C’est un jeune couple qui choisit le silence des montagnes islandaises pour élever des brebis. Jusque là rien d’extraordinaire dans cette période folle de pandémie où nombre d’entre nous avons choisi de quitter la fureur des métropoles pour le calme bucolique. Sinon, que l’une de leur bête met bas un petit agneau que María et Ingvar accueillent dans leur maison et élèvent comme un véritable bébé. On se doute bien que l’animal recèle quelque chose de spécial. Mais, bon an mal an, on finit par se laisser convaincre par cette éducation particulière.

Lamb est construit à la manière d’un film d’Ari Aster, dans le sens où la mise en scène choisit le minimalisme du quotidien pour donner vie à l’horreur de ce destin conjugal. La tension pénètre très rapidement la narration, malgré des paysages époustouflants qui font montre de paix et de sérénité. Le spectateur se verrait bien être accueilli par le couple, au milieu de ces montagnes enneigées, et les accompagner dans l’élevage paisible des moutons. On rentre littéralement dans la puissance des décors et le nourrissage que prodiguent l’homme et la femme à leurs bêtes, et a fortiori ce petit être particulier. De temps en temps, le réalisateur assène son récit d’un détail comme une ombre, un mouvement de la tête, un son macabre qui présagent du pire. Mais il n’en fait jamais trop, préférant laisser le temps à l’histoire de prendre racine. L’inquiétude monte petit à petit, grâce notamment à une musique sombre et adaptée.

Noomi Rapace incarne la jeune mère de famille avec une perfection admirable. Elle semble s’être occupée toute sa vie d’un bétail de brebis. Elle s’acculture aux gestes agraires, dans une douceur quasi enivrante. On comprend assez bien que derrière la façade se cache le trouble d’un passé difficile. Pour autant, elle brille d’une absolue sobriété dans l’interprétation de cette femme blessée et aimante. Elle se fond dans la torpeur glacée des montagnes, surtout quand surgit un troisième personnage, le frère de son mari. La réussite du long-métrage réside dans la manière dont la réalisation parvient à rendre crédible et totalement sensible, un phénomène qui au mieux pourrait relever de la farce. Le spectateur se laisse gagner par l’étrangeté pourtant totalement vraisemblable de ce récit où le diable sommeille.

Lamb est une heureuse surprise de cette fin d’année 2021. Le long-métrage prend le parti d’une mise en scène sobre et réaliste, pour raconter une histoire pour le moins anxiogène. En tout cas, on a plaisir à se laisser emporter dans ces sommets nuageux et ces prairies fleuries avec les deux comédiens principaux, étonnants de vraisemblance.