Lancement de la nouvelle librairie en ligne Dolpo

News : Pour un lectorat volontiers perdu dans un océan de publications, Dolpo apparaît comme une plateforme idoine, dont l’originalité est d’accompagner tout un chacun dans ses choix, à partir de conseils prodigués (comme le ferait une librairie traditionnelle) et dans une perspective totalement décloisonnée de la littérature. Dolpo s’appuie notamment sur les retours de professionnels, de blogs et de podcasts indépendants.

La librairie en ligne a été lancée il y a quelques semaines : on peut y acheter des ouvrages les plus variés, de l’essai au roman, en passant par le théâtre ou la poésie.

Le site privilégie non pas des notes ou des étoiles attribuées aux publications, mais une synthèse relative au contenu du livre, un avis en quelques phrases et quelques mots-clefs qui permettent de tracer son sillon jusqu’au récit recherché, à partir des caractéristiques propres aux protagonistes, de la complexité du texte ou du rythme de la narration.

Détail notable : Dolpo offre un accès à une mappemonde élaborée par l’agence Perfecto. Elle permet de trouver des ouvrages en fonction du lieu où se situe l’histoire, de la période à laquelle se déroule l’intrigue, du sous-genre littéraire précisément recherché...

Cet instrument particulièrement malin et ludique constitue un gain de temps appréciable, lorsque l’on arrive avec quelques vagues désirs de lecture.

Lancée par Philippe Houppé, Frédéric Levy et Michael Van Hoecke, la plateforme propose 700.000 titres à la vente et prévoit d’élargir son offre à la littérature jeunesse dans un proche avenir.