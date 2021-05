Le casse de Central Park - la critique

Résumé : Quand les employés d’une résidence de luxe en bordure de Central Park découvrent que le milliardaire occupant le penthouse n’est autre qu’un escroc qui les a spoliés de leur retraite, ils fomentent leur vengeance : un casse qui leur permettra de récupérer leur dû...

Critique : Il est malheureusement trop rare que l’industrie hollywoodienne parvienne à faire passer pour des "divertissements de qualité" les purs et simples produits commerciaux qu’elle s’escrime à nous vendre. Scénarios à grosses ficelles ou débordant de bonnes intentions, arguments peu crédibles, surabondance de moyens techniques... on n’énumérera pas tous les procédés auxquels recourent en vain les studios pour nous séduire. Mais parfois, il arrive que tous les ingrédients y soient, que la magie opère. On éprouve alors cette joie très rare d’être aux premières loges pour assister à un "vrai" spectacle enchanteur. Et c’est exactement ce sentiment que parvient à nous procurer Le Casse de Central Park.



La première réussite du film tient en bonne part à son scénario, qui parvient à mettre en place une intrigue élaborée sans jamais lui sacrifier notre compréhension et notre plaisir. Bien sûr, il arrive que les nombreux rebondissements s’effectuent au détriment de la vraisemblance, mais la machine est suffisamment bien huilée pour qu’on n’en voie pas trop les mécanismes. L’illusion est donc maximale et, après un démarrage efficace (tentative d’enlèvement avortée), l’histoire se déploie avec un goût savant pour le spectaculaire, les bifurcations narratives et autres retournements de situations inopinés. Les comédiens, tout entiers au service de cette machinerie, se livrent généreusement à des performances habiles : Stiller, Affleck, Broderick sont parfois hilarants en braqueurs maladroits ; Eddie Murphy déborde de mimiques et de mauvaises intentions comme on l’aime ; et les rôles secondaires n’ont pas à rougir de leurs performances respectives, depuis la plantureuse Téa Leoni à l’étonnante Gabourey Sidibe, qui confirme les espoirs misés sur elle depuis Precious.

Il y a toutefois quelques dérapages dans cette critique de la classe financière américaine. L’humour machiste menace parfois de ternir le bon goût de l’ensemble, et le discours de fond demeure relativement conventionnel. En cela, Le Casse est sans doute trop racoleur pour aspirer à l’élégance glamouresque d’un Ocean’s Eleven. Mais précisément, son mérite est de ne pas y prétendre. A l’image de la partie d’échecs qui lui sert de pierre angulaire, Le Casse de Central Park se contente de nous embarquer, selon un ensemble de codes bien familiers, dans son histoire de vengeance picaresque, truffée de situations délicieuses et de rebondissements jubilatoires... voilà qui suffisait amplement pour nous séduire.