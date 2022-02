Le chêne - Laurent Charbonnier et Michel Seydoux - critique

Résumé : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de deux-cent-dix ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux, scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, nourrit, protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Critique : A l’abri de l’agitation citadine, dans une propriété proche de Chambord, le roi de la forêt étend ses bras tentaculaires et généreux pour accueillir oiseaux, insectes et petits mammifères à qui il offre le gîte et le couvert.

Durant quatre saisons, Laurent Charbonnier (spécialiste reconnu des films animaliers depuis plus de trente ans) rend des visites régulières à ce vénérable Quercus robur (de son nom latin) situé à moins d’un kilomètre de chez lui. Il en ramène de superbes prises de vue qui révèlent les détails insoupçonnés du quotidien de ces baladins de la nature.

L’écureuil, vif et malicieux, pourrait bien être le héros de ce docu-fiction. De son ami le hêtre, il explore toutes les facettes, sautant de branches en branches, arpentant le tronc, dévorant les glands qu’il lui faudra cependant partager avec les sangliers et cerfs de passage. Tandis que les geais, confortablement installés au creux de la cime, mènent une vie de couple semblable à celle de toutes les espèces, entre prises de bec et protection des oisillons, les mulots construisent au pied de l’arbre un terrier qu’ils redoutent de voir emporté par le vent et la pluie. Le clou du spectacle reste l’observation des insectes, de ceux que l’on ne rencontre jamais, tels ces balanins, coléoptères munis de grandes pattes et d’une sorte de trompe foreuse, étrange outil destiné à percer la coquille du gland dans lequel la femelle pond ses œufs. La naissance de la larve filmée en gros plan et au ralenti marquera les esprits de tous ceux qui s’intéressent aux « miracles » de la nature. Des effets spéciaux impressionnants viennent à la rescousse de plans techniquement improbables, prouvant qu’en mélangeant images naturalistes, savoir-faire de fiction et nouvelles technologies, Laurent Charbonnier et son coréalisateur et producteur Michel Seydoux s’accordent tous les moyens pour offrir à leur œuvre une esthétique optimale. Un soin identique est apporté au son : le bruissement des feuilles, les cris distinctifs accompagnés de la musique de Cyrille Aufort participent à immerger le spectateur au cœur du chêne. D’autant qu’afin de préserver la poésie de ces instants volés, aucune voix off ne vient alourdir d’explication inutile des images suffisamment explicites.

Jamais moralisateur ni violent, le film réserve cependant sa part de suspense quand l’autour menace le geai ou lorsque la couleuvre rampe sournoisement vers le nid de nouveau-nés. Juste ce qu’il faut pour ne jamais laisser faiblir ce palpitant tourbillon de vie !

Très longuement préparé (la mise en œuvre date de 2017) par deux amoureux de la nature désireux de sensibiliser à la sauvegarde de notre patrimoine naturel tout en proposant au public une histoire touchante, le tournage a généré trois-cent cinquante heures de rushes. Largement de quoi donner naissance à d’autres films de cette teneur. Alors, on en redemande !