U4. Jules / Stéphane / Yannis / Koridwen - Adrián Huelva, Denis Lapière, Pierre-Paul Renders - la chronique BD

Résumé : Ils s’appellent Jules, Koridwen, Yannis et Stéphane. Ils sont quatre jeunes français, survivants d’un virus U4 qui a exterminé l’humanité, ne laissant uniquement que des adolescents dans un monde en ruines. Leur point commun, un jeu vidéo qui leur a donné un ultime rendez-vous...

La série de romans U4 a été un beau succès, orchestré par quatre autrices et auteurs différents. Pour cette adaptation, c’est un travail à six mains qui aura été nécessaire, aussi cette chronique ne concerne donc pas qu’un mais quatre tomes : la mystique bretonne Koridwen, l’entaillé par la religion Yannis, l’androgyne scientifique Stéphane et le frère de l’ombre Jules... Pour rappel, ces quatre albums se superposent mais ne se suivent pas, ils convergent mais n’ont pas d’ordre chronologique. Évidemment, il est fortement recommandé de tous les lire avant de terminer par celui qui les reliera tous, Khronos. Avec leurs personnages de jeu vidéo qui font irruption à chaque fois, avec leurs rencontres tantôt heureuses mais souvent dramatiques, leur lot de violence, de résurrection, de tension amoureuse ou haineuse, les points communs sont nombreux entre ce quatuor de récits qui font converger une fermière bretonne, un marseillais des cités, une lycéenne brillante lyonnaise et un timide parisien. Chacun de ces albums recèle cependant des pistes, des dérivations qui tiennent la narration : ainsi, Koridwen apporte une dimension légendaire, semblable à une sorcière, dans l’air du temps mise surtout sur un message qui semble venir du futur , tandis que les fantômes de Yannis apportent une touche entre religion et fantastique, là où Stéphane avec son père scientifique paraît pouvoir apporter des réponses aux origines du virus, et enfin Jules, qui lui a peut-être une piste sur l’identité du fameux Khronos, le créateur du jeu vidéo qui voudrait les réunir...

Adrián Huelva, Denis Lapière, Pierre-Paul Renders / Dupuis

Le dessin d’Adriàn Huelva unifie ces quatre destins, car même si les corps et les cœurs des quatre protagonistes sont différents, on les retrouve par bribes (Yannis et Stéphane se côtoient, tandis que Koridwen et Jules se croisent plusieurs fois) et l’on apprécie de voir ces visages connus au fur et à mesure de la découverte des albums. Car au delà des visages, c’est de la peine qui transpire sur les lumières qui ont perdu l’électricité, les vêtements qui n’ont plus d’eau pour être lavés, les rues pavées de cadavres... Encore que le caractère juvénile et donc irrémédiablement optimiste de l’adolescence laisse toujours brûler l’espoir dans les pages, même lorsqu’un zoo est saccagé, même lorsqu’une petite est sur le point d’être sacrifiée, ou qu’un chien doit être amputé... Non, au final, ces héros et héroïnes respirent, aiment et trouvent toujours un courage inspiré par leurs avatars virtuels.

Adrián Huelva, Denis Lapière, Pierre-Paul Renders / Dupuis

Excellente adaptation, ces quatre albums ne sont pas une quadrilogie mais quatre récits superposés qui permettent de forger une histoire faite de mailles déjà solides chacune indépendamment des autres, mais qui donne une armure ciselée et puissante.