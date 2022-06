U4 T.5 : Khronos - Adrian Huelva, Lapière, Renders - la chronique BD

Résumé : Koridwen, Jules, Yannis et Stéphane se retrouvent dans un bureau abandonné, tous les quatre à la recherche d’un indice concernant Khronos, le maître du jeu vidéo qui les avertit de la contagion à venir et qui a décimé l’humanité...

Critique : Quel que soit le chemin choisi, tous les albums finissent par Khronos. Alors, pour faire plus simple, quel que soit l’album de la série U4 que vous avez choisi en premier, vous avez besoin de finir par ce tome 5 intitulé Khronos pour conclure la série. Les quatre précédents se terminaient effectivement sur une même scène, regroupant les quatre protagonistes lorsqu’ils qu’ils sont sur le point de découvrir l’identité de Khronos. Sans trop en dévoiler, il est juste de reconnaître que le lecteur passe par beaucoup d’émotions au cours de ce dénouement, de là déception initiale jusqu’à l’explosion d’adrénaline. Un soupçon de fantastique, de magie bretonne insuffle même une ultime dose d’optimisme bienvenue. Avant cela, il y a de la révolte, avec une action très dense et soutenue, moins de sentiments peut-être, puisque les révélations tombent en cascade sur les personnages, que l’on s’étonne de ne pas voir plus sonnés que cela. Il fallait bien tout ça pour finir en apothéose une saga ambitieuse et étonnamment réaliste d’ados plongés face à leur survie.

© Dupuis / Huelva

Le dessin d’Adrian Huelva a parfaitement conquis un texte adapté par Denis Lapière et Pierre-Paul Renders, donnant un caractère trempé à chacun des héros et héroïnes que l’on retrouve à nouveau dans Khronos. Même si leurs différences s’estompent, on retrouve leurs visages marqués, leurs sourires rares et leurs yeux profonds avec plaisir, reconnaissant les petits défauts et les grandes qualités de chacun et chacune dans cette bande dessinée qui, assurément, plaira aux jeunes ados comme aux adultes adeptes du genre d’anticipation. Il y a une certaine fraîcheur dans ces pages qui transmettent beaucoup, rendant visible une jeunesse que l’on cantonne trop à des séries pas assez sombres.

© Dupuis / Huelva

Dénouement impeccable d’une série prenante, Khronos conclue U4 avec intensité, plongeant la série dans l’action après avoir ancré ses quatre autres tomes dans la survie. Passionnant du début à la fin.