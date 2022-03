Le Faux Soir - Denis Lapière, Daniel Couvreur, Christian Durieux - la chronique BD

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : Le 9 novembre 1943, les Belges découvrent avec étonnement et joie un singulier numéro du quotidien {Le Soir}, conçu par des résistants et non par les journalistes collaborateurs en place dans ce journal depuis le début de l’occupation allemande. Qui est à l’origine de cette initiative ? Comment celle-ci a-t-elle été structurée ? Quel en a été le résultat et le prix à payer ? Le scénariste Denis Lapière et le dessinateur Christian Durieux mènent l’enquête, épaulés par Daniel Couvreur, journaliste au {Soir}.

Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Critique. Le Faux Soir se révèle passionnant de bout en bout. La mise en place du contexte comme le récit des différentes étapes de la conception et de la réalisation du projet fascinent. Cette enquête historique tient du thriller tant les auteurs placent le lecteur en immersion, lui faisant ressentir les enthousiasmes, les questionnements, les tensions et les peurs des protagonistes. Cela découle sans doute aussi de l’apparition dans l’histoire des auteurs comme le directeur éditorial des éditions Futuropolis Sébastien Gnaedig. Ceux-ci interviennent régulièrement, commentent leurs recherches, visitent des lieux – notamment le musée de la Résistance –, discutent en buvant des bières… Ils font ainsi office de guide et permettent de conserver la dimension humaine et quotidienne de la création en actes : à l’instar des auteurs du Faux Soir, ils sont vus sur le terrain. Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Si les faits racontés sont déjà forts, leurs effets sont accentués par le travail de Christian Durieux. Celui-ci montre une nouvelle fois la richesse et la diversité de son talent. Son trait accentue ou diminue ses accents réalistes - parfois au sein d’une même page -, ses compositions impressionnent notamment par leur manière de faire ressortir une posture, un regard, un échange entre personnages… Il est souvent question ici de discussions, mais le dessinateur rend leur représentation dynamique, voire poétique en croquant les gestes de passants, l’attitude d’une amoureuse… Il semble sans cesse à son aise et prompt à apporter la nuance juste, celle qui donne le supplément de souffle artistique et de vraisemblance. Quand ce grand dessinateur et auteur va-t-il enfin être reconnu à la hauteur de son talent ? Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Enfin, un fac-similé du faux Soir est inclus dans l’album. Il permet de constater l’ampleur de la tâche des journalistes et la hardiesse de ces derniers ! Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis

Feuilletez les premières pages de la BD : Découvrez la librairie de BD numérique aVoir-aLire avec Sequencity

88 pages – 19,00 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie Photos

Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis Denis Lapière - Daniel Couvreur - Christian Durieux / Futuropolis