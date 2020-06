Le défi du champion - Leonardo D’Agostini - critique

Résumé : Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue...

Notre avis : Le calcio est une véritable institution en Italie et il fallait être bien audacieux pour s’attaquer, sur le grand écran, au destin controversé d’un footballeur de vingt ans. Le défi du champion n’est pas sans rappeler une certaine époque, récente dans le football français, où Domenech avait moins à faire au jeu de ballons en lui-même qu’à régler les orgueils et l’immaturité de ses jeunes champions. Le film met en scène Christian, un jeune homme aussi riche qu’il est furieusement doué pour collectionner les points pour l’AS Roma et se faire remarquer dans des scandales médiatiques en tout genre. Alors, le président de l’équipe, désespéré par le comportement juvénile et odieux de son champion, décide de le confier à un professeur pour le préparer au baccalauréat.

Leonardo D’Agostini n’y va pas avec des petits moyens dans cette fable moderne où nombre de jeunes spectateurs rêveraient de s’engouffrer. La musique, les ralentis, le mouvement amplifient ce récit où, finalement, on comprend que l’argent et la notoriété dépossèdent les jeunes sportifs de leur identité profonde. Le film ne parle pas tant de football, finalement, que de la fragilité qui s’emparerait de tout un chacun en cas de pareille réussite fulgurante. On découvre ce que l’on sait certes déjà, que derrière ces champions ultra-médiatisés, surveillés 24 heures sur 24, se cachent des figures aussi attachantes que détestables, bref des êtres humains faillibles, en proie aux doutes. Le défi que se lance Christian est celui de devenir, grâce au passage du baccalauréat, différent de l’image de batailleur orgueilleux qu’il s’est construite. Le film, alors, n’est plus tant une histoire de foot, qu’un conte initiatique contemporain qui fait la démonstration que l’éducation est d’abord le résultat de la rencontre entre un pédagogue et son élève.

Le cinéma est rempli de ces récits de construction identitaire entre un prof et un jeune un peu fougueux. L’originalité repose ici sur l’ancrage du récit dans le monde impitoyable et rutilant du football. D’Agostino dénonce la facilité de l’argent, l’exubérance de la publicité et l’agressivité médiatique qui règnent dans l’univers du sport de haut niveau : les jeunes champions, finalement, ne sont que les marionnettes d’un business mondialisé. La tendresse et la confiance qui s’installent entre Christian et son mentor Valerio valent tous les livres de pédagogie ou de psychologie. L’empathie, l’identification de l’un vis-à-vis de l’autre, la reconnaissance et la croyance dans les capacités de l’autre se transforment en des moteurs de vie et de liberté, qui, heureusement, bénéficieront au jeune Christian.

Certains pourront voir dans ce long-métrage la facilité du scénario. Mais Le défi du champion ne cherche pas à impressionner. C’est un film de cinéma, fabriqué seulement pour émouvoir, émerveiller des jeunes gens et leurs parents, et se souvenir des figures paternelles qui ont jonché les parcours de vie des spectateurs. C’est un film qui rend un hommage magnifique au pouvoir de l’éducation et de la philosophie. Le cercle des poètes disparus trouve son parent moderne dans une Italie survoltée par les affres de l’argent et de la notoriété. Il donnera certainement le désir d’enseigner et de transmettre à des jeunes spectateurs. En tout cas, cette œuvre, après des mois des confinement et de restrictions intellectuelles, réunira les familles autour de valeurs simples, mais essentielles, qui fondent le sentiment d’exister.