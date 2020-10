Le dégât des eaux - Pauline Delabroy-Allard, Camille Jourdy - critique du livre

Résumé : Lorsque Nino se réveille en pleine nuit, il vagabonde dans l’appartement et trouve ses parents dans la cuisine, troublés, son père épongeant le sol mouillé près du lave-linge. Ce dernier recouche le petit garçon qui s’endort et va vivre des aventures aquatiques trépidantes, qui l’amènent à participer à la grande course annuelle de gondoles à Venise.

Critique : Avec Le dégât des eaux, Pauline Delabroy-Allard et Camille Jourdy nous embarquent pour un voyage trépidant au pays des songes. D’emblée, l’écriture de cette revisite d’Alice au pays des merveilles se distingue par l’intelligence de son langage et de sa structure narrative. Les ruptures diégétiques, dont l’absence de transition marque les débuts et fin du rêve, expriment à merveille le glissement abrupt qui emporte le corps et l’esprit dans une autre réalité, dans un autre monde, sans que la conscience ne se doute véritablement du basculement qui a eu lieu. Plus encore, l’écrivaine se montre particulièrement subtile dans l’usage qu’elle fait des délires nocturnes. Ceux-ci ne tournent pas en rond, les péripéties ne se succèdent pas pour le simple plaisir de dérouler des images toutes plus étranges et fascinantes les unes que les autres ; au contraire, cette exploration des rêves cache une réflexion fine sur la perception de l’enfant.

Pauline Delabroy-Allard, Camille Jourdy / Thierry Magnier

Elle illustre avec justesse les prolongements qui s’opèrent entre le monde du jour, réel, et celui de la nuit, fantastique, le second interrogeant et sondant le premier. En effet, lorsque Nino se réveille, un mystère plane dans l’appartement : ses parents sont étrangement silencieux, et les pièces baignent dans une atmosphère étrange qui rompt avec les habituels réveils du petit garçon. Celui-ci comprend alors que quelque chose se passe, sans véritablement savoir quoi, et cette forte impression agît directement sur son inconscient. Le rêve ne débute-t-il pas dans cette fameuse cuisine où il découvrit son père éponger le sol ? Les auteurs racontent ainsi l’hypersensibilité des enfants, en offrant une explication à cette aura mystérieuse qui a tant perturbé le garçon, à travers une pirouette narrative des plus réjouissantes : le « dégât des eaux », annoncé dans le titre, gaiement prononcé par le père de Nino et que le garçon (en même temps que le lecteur) imputait à une fuite de la machine-à-laver, n’était autre que l’épanchement du liquide amniotique de la mère dont le travail venait de commencer, au moment où Nino retrouvait ses parents dans la cuisine.

Pauline Delabroy-Allard, Camille Jourdy / Thierry Magnier

Camille Jourdy / Thierry Magnier

Les images de Camille Jourdy sont particulièrement belles et incarnent merveilleusement bien ce conte fantastique. La dessinatrice use de couleurs chatoyantes, qui lui permettent de mettre en image la bienveillance prodigieuse qui anime ces panoramas oniriques. Préservant une gamme pastel, elle installe une douceur singulière qui retranscrit de sublimes ambiances nocturnes et aquatiques au sein de très belles doubles pages. Plus encore, Camille Jourdy fait preuve d’une grande générosité graphique, en dissimulant dans ses images une myriade de détails désopilants, de saynètes absurdes et de personnages pour le moins comiques, qui deviennent rapidement un prétexte à amusement. On se laisse ainsi déporter du fil narratif de l’histoire avec gourmandise, pour découvrir et se délecter de tous les trésors que recèlent ces grandes illustrations.

Pauline Delabroy-Allard, Camille Jourdy / Thierry Magnier

Camille Jourdy / Thierry Magnier

Le dégât des eaux est une très belle histoire où le merveilleux reflète avec bonheur la réalité, où la poésie des images réfléchit la finesse du scénario.