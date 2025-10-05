Le démon de la chair - Edgar G. Ulmer - critique

Résumé : 1824. À Bangor dans le Maine, la petite Jenny Hager pousse un camarade dans la rivière, sachant très bien qu’il ne sait pas nager.

Critique : Devenue adulte, Jenny (Hedy Lamarr), prête à écarter ceux qui se mettent sur son chemin, n’a qu’une obsession : s’élever socialement, elle qui est la fille d’un homme modeste et alcoolique. Dotée d’un physique avantageux, elle va vite séduire Isaiah Poster (Gene Lockhart), un riche marchand bien plus âgé qu’elle. N’ignorant pas qu’Ephraim (Louis Hayward), le propre fils unique de Isaiah, est amoureux d’elle (c’était lui le petit garçon de la rivière), elle ne va pas hésiter à épouser le vieil homme.

Hollywood a souvent eu un penchant pour raconter des destins de garces prêtes à tout, comme celles interprétées par Barbara Stanwyck ou Bette Davis. Celle campée par Hedy Lamarr serait presque plus dangereuse tant elle paraît lisse, emphatique, et toujours prête à se sacrifier. Le destin des membres de son entourage n’en sera que plus terrible, le sien aussi : il fallait bien préserver la morale dans le cinéma américain de l’époque.

Le discret cinéaste Edgar G. Ulmer (1904-1972), d’origine austro-hongroise comme Billy Wilder, a réalisé de nombreux films, principalement d’aventures et ou des westerns, tout à fait honorables. Ce Démon de la chair fait partie de ses plus importantes productions.

Outre Hedy Lamarr, on retrouve à la distribution George Sanders, acteur britannique raffiné et toujours remarquable, qui a mené une brillante carrière sous la direction de cinéastes prestigieux dont John Ford, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Julien Duvivier, Jean Renoir, Joseph L. Mankiewicz et Roberto Rossellini.