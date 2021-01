Le Démon de la colline aux loups - Dimitri Rouchon-Borie - critique du livre

Résumé : Aujourd’hui en prison alors qu’il a commis un crime terrible, Duke profite de sa peine pour se replonger dans sa terrible enfance en écrivant ses mémoires, à l’image de Saint Augustin.

Critique : Il arrive parfois que les mots viennent à manquer après la lecture d’un roman et c’est exactement ce qu’il passe lorsqu’arrive la dernière page du Démon de la colline aux loups, qui relate la vie du jeune Duke, de sa naissance à sa mort, avec l’horreur entre les deux.

L’insupportable, c’est le quotidien de héros, d’abord avec ses parents abusifs, qui maltraitent, humilient et déshumanisent leurs enfants, puis lorsqu’il fugue et rejoint un groupe de marginaux. Au fil de leurs errances, ces derniers investissent des squats et vont parfois jusqu’à se prostituer, afin de subvenir à leurs besoins.

Pour son premier roman, Dimitri Rouchon-Borie plonge le lecteur dans ce que la vie peut avoir de plus glauque. Fort de son expérience de journalistes judiciaires spécialiste en faits divers, il propose un texte certes difficile à lire, tant certains passages sont à la limite du soutenable, mais d’une justesse et d’une vraisemblance remarquables. Si, avec un tel sujet, il était tentant de verser dans le sensationnalisme ou d’aller encore plus loin dans le sordide, l’écrivain fait le choix de ne pas tomber dans la facilité, en proposant un récit d’une réelle finesse psychologique, à travers l’écriture des personnages : on pense notamment à Duke, le héros narrateur.

L’ambiguïté du protagoniste, la torture morale qu’il subit, sont retranscrites à merveille, l’auteur évitant tout manichéisme, en construisant une figure fictionnelle qui n’est ni jamais totalement victime, ni jamais totalement coupable. C’est au lecteur de se faire son propre avis sur cet homme, pour essayer de le comprendre, de l’apprivoiser, à la manière d’un juré de procès.

Bien que la lecture soit parfois éprouvante, tant la vie de Duke est émaillée d’horreurs, il n’en reste pas moins que quelque chose de lumineux s’en dégage : la candeur du héros. Si ce dernier est naïf, c’est que dans son enfance, il n’a pas été à l’école, il apparaît presque comme un animal sauvage. Ce qu’il sait, il le doit à son intuition et à sa sensibilité. C’est qui engendre ses difficultés à exprimer et à extérioriser ses émotions et c’est en même temps ce qui le rend attachant.

Avec ce premier roman, Dimitri Rouchon-Borie effectue une entrée remarquable dans le paysage littéraire français, qu’il bouscule en proposant un récit oxymorique, d’une noirceur éclatante.