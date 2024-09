Le dernier festin de Rubin – Ram V, Filipe Andrade – la chronique BD

Résumé : Bakasura est un ogre de la mythologie hindoue à l’appétit insatiable, capable d’engloutir des tonnes de nourriture ainsi que les cuisiniers. Cette créature légendaire qui terrifiait les habitants aussi bien que les seigneurs est vaincue par Bhima, qui lui brisa le dos. Mais Bakasura n’a pas disparu. Longtemps, il s’est réfugié dans une grotte pour se faire oublier, avant de ressortir pour se mélanger aux hommes qu’il aime tant – au sens propre comme au figuré – en adoptant le nom de Rubin Baksh. Si le mythe a retenu la cruauté de l’ogre, Bakasura s’avère un être plus complexe : véritable épicurien, poète à ses heures, il est à la fois gastronome et artiste. Sorti de sa retraite, il s’associe à un jeune réalisateur en quête de sens, Mohan, pour réaliser ce qui doit être son chef-d’œuvre : un film en forme de festin qui dévoile les lieux et les recettes de la gastronomie indienne. Mais l’ogre de la légende a-t-il vraiment tourné le dos à ses bas instincts ?

Critique : Le scénariste d’origine indienne Ram V prolonge une recette à succès, en inscrivant les mythes de la tradition hindoue – dans Laïla Starr, c’est la déesse de la Mort qui est au cœur de l’intrigue – et l’époque contemporaine, pour cette fois nous entraîner dans un fabuleux voyage gastronomique. Si la cuisine est un thème récurrent dans la bande dessinée – comme en témoigne récemment l’exposition « Croquez ! » du Musée de la bande dessinée d’Angoulême –, Le dernier festin de Rubin séduit immédiatement par l’originalité de sa narration. En effet, le récit est construit en six chapitres qui sont autant de recettes de cuisine pour le moins appétissantes – du daal fry au paal payasam –, lesquelles sont d’ailleurs données de façon très claire au lecteur, qui peut tout à fait les reproduire ! Mais l’album ne se limite évidemment pas à un manuel de cuisine indienne. Le dernier festin de Rubin est une quête épicurienne et un hommage à l’art de la gastronomie indienne, qui se manifeste d’abord dans les marchés bondés et les cuisines de grands-mères. Car la gastronomie ne se limite pas à l’art de bien manger : elle interroge les souvenirs en interpellant nos sens, réveille nos émotions, interroge notre rapport au monde. C’est de tout cela, et de bien davantage, que parle Le dernier festin de Rubin à travers la parabole de l’ogre de la légende qui s’invente en héros de cinéma.

© Ram V, Filipe Andrade / Urban pour la traduction française

Pour réaliser ce qu’il souhaite être son chef-d’œuvre, l’ogre Rubin déniche Mohan. Ce jeune réalisateur perdu et quelque peu dépressif depuis la mort de sa père, d’abord difficilement convaincu de la pertinence du projet de cet étrange personnage – qui cache sa véritable nature – suit caméra en main Rubin qui sillonne l’Inde, du désert à la mégapole, à la recherche de recettes emblématiques et savoureuses. Au contact de Rubin, Mohan s’ouvre au monde, mais découvre aussi les autres facettes du personnage… Le tandem est d’ailleurs traqué par deux chasseurs issus d’une ancienne lignée, qui désirent mettre Bakasura hors d’état de nuire avant que celui-ci ne se mette à dévorer de nouveau des innocents. Mais l’ogre peut-il vraiment réfréner sa nature ?

© Ram V, Filipe Andrade / Urban pour la traduction française

Sur le plan graphique, Filipe Andrade livre une prestation dans la continuité de Toutes les morts de Laïla Starr, avec des aplats de couleurs vives et un trait fin qui privilégie l’esquisse de ses personnages au détails – ce qui donne à ses planches un caractère faussement brouillon – mais dont les compositions s’avèrent particulièrement bien travaillées, et dotées d’un réel dynamisme. On est séduit par la reconstitution des marchés et des terrasses, où on a envie de s’asseoir avec les protagonistes pour boire un masala chaï. La traque qui traverse la narration donne le rythme d’un récit parfaitement maîtrisé de bout en bout, et dont on ressort le ventre gargouillant.

Ode à la gastronomie indienne, plein de poésie, Le dernier festin de Rubin est un formidable album d’une grande originalité, qui confirme le talent du duo Ram V / Filipe Andrade. À dévorer d’urgence, de préférence à l’heure de la digestion.