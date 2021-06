Le Dragon-Génie - Chris Appelhans - critique

Résumé : Din, un étudiant ambitieux mais sans le sou, et Long, un dragon cynique mais tout-puissant capable d’exaucer des vœux, se lancent dans une aventure délirante à travers le Shanghai d’aujourd’hui à la recherche de Lina, une amie d’enfance que Din n’a pas revue depuis longtemps. Leur périple les conduira à se poser certaines questions existentielles, car si l’on peut obtenir tout ce que l’on souhaite, il faut alors déterminer ce qui compte réellement.

Critique : Décidément, le catalogue de Sony Pictures Animation n’en finit pas de faire les montagnes russes. Si le studio est capable de nous proposer des chefs-d’œuvre, tels le génial Spider-Man : New Generation ou le galvanisant Les Mitchell contre les machines (sorti lui aussi directement sur Netflix), il nous a aussi offert de sacrés navets, comme les adaptations en prises de vues réelles des Schtroumpfs ou Le monde secret des Émojis.

Le Dragon-Génie, qui n’a absolument rien de transcendant, entre, à notre grand regret, dans la seconde catégorie.

Copyright Netflix

Pour vous la faire simple, Din, un petit garçon des quartiers populaires de Shangaï, devient le meilleur ami de Li Na, la fille d’un grand chef d’entreprise. Un jour, Li Na s’en va vivre dans un quartier plus riche, laissant Din seul avec sa mère. Des années plus tard, ce dernier est devenu un étudiant qui livre des repas, pour boucler ses fins de mois et Li Na est l’égérie de grandes marques. Et puis, le protagoniste tombe sur une théière magique contenant Long, un dragon-génie capable d’exaucer des vœux. Devinez ce qu’il va faire : se transformer en « prince héritier » pour renouer avec son amie d’enfance… le jour de son anniversaire.

La bonne blague. On a déjà entendu et vu cette histoire en regardant le divertisement Aladdin de Disney. Sauf que Le Dragon-Génie est un film bas de gamme, aux accents commerciaux, et se donne de fausses allures cool pour séduire les enfants. Un dragon imbu de lui-même qui balance des punchlines, ça va plaire aux gosses. Mais nous ne sommes pas dupes !

Copyright Netflix

L’intrigue s’avère on ne peut plus convenue. Chaque péripétie est prévisible, le dénouement couru d’avance. Même les quelques twists semés de-ci de-là ne parviennent pas à nous surprendre. Car le dragon a beau avoir de supers-pouvoirs et exaucer les vœux, le récit, sans âme, manque totalement de magie, de féérie ; les gags sont lourds, les dialogues fades. Nul besoin d’en rajouter, il ne reste plus grand-chose du scénario, fondamentalement inexistant.

Et ce n’est pas la mise en scène qui rattrape le coup : elle est à l’image d’une chatte obèse vautrée dans son panier fourré : paresseuse ! Les corps des personnages semblent avoir été faits de gomme à mâcher par les dessinateurs. Leurs mouvements sont souvent secs, raides et rapides, comme pour dissimuler le manque de fluidité de l’animation. Seul le récit du passé de Long, mettant en scène des personnages représentés par des traits lumineux, semblables à de la poussière d’étoiles, contraste avec le reste de la direction artistique, insipide.

Quand on regarde Le Dragon-Génie, on s’ennuie. Non seulement parce que le scénario et la réalisation sont laborieux, mais aussi parce qu’on sait que Sony Pictures Animation est capable de faire beaucoup mieux… seulement quand il le veut.