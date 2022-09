Le fantôme de Milburn - la critique du film

Résumé : Une série de morts mystérieuses révèle la mauvaise conscience de quatre notables d’une petite ville du Vermont. Ces derniers ont en effet provoqué la mort d’une ravissante jeune femme qui s’est noyée quelques années auparavant.

Critique : Il y a d’abord l’émotion, celle évidente de revoir des gloires vieillies : rien moins que Fred Astaire, Melvyn Douglas et Douglas Fairbanks Jr. Inégalement vaillants, ils se retrouvent pour un ultime tour de piste (ce sera le dernier film du premier, l’avant-dernier des deux autres) face à une sombre histoire de fantôme. Il est un peu dommage que ce soit dans une œuvrette à tendance grand-guignolesque qu’ils tirent ainsi leur révérence. Pourtant, tiré d’un roman apprécié de Peter Straub, le scénario avait de quoi non pas révolutionner le genre, mais assurer un spectacle solide et haletant. Soit donc quatre vieillards qui se réunissent le soir pour se raconter des histoires terrifiantes et dissimulent un effroyable secret : ils ont dans leur jeunesse tué une jeune femme qui revient trente ans après (pourquoi ?) se venger. On aurait aimé trembler, mais John Irvin, dont la carrière n’a pas montré depuis un talent remarquable, s’acharne à massacrer des idées qui, mises en scène par d’autres, eussent provoqué des frissons délicieux.

Entre le grotesque de certaines apparitions, les défauts du maquillage, de quelques effets spéciaux et des incohérences grossières, il est difficile de se passionner réellement pour un récit décousu à la temporalité flottante. C’est d’autant plus dommage que des idées aussi intéressantes que les deux émissaires du fantôme sont abandonnées en cours de route. On imagine qu’il a fallu sacrifier de longs passages du roman, mais les choix opérés trahissent des coupes claires qui déséquilibrent le film, sauvegardant des effets faciles au lieu de creuser la culpabilité, la relation entre les protagonistes ou la fascination pour une femme morte. Il y avait matière à plusieurs métrages, mais Le fantôme de Milburn accumule les trous de scénario que jamais la réalisation ne transcende (après tout, de grands maîtres du fantastique se sont débrouillés de pareilles histoires incohérentes) et s’attarde sur des personnages falots (le jeune héros particulièrement faible) ou des situations convenues.

On trouvera certes une séquence réussie comme la traversée de la voiture par le fantôme, quelques moments tendres entre les vieillards et leurs épouses, mais l’intérêt principal du film reste de voir encore ces immenses acteurs, infiniment dignes malgré le grand âge. Si Fairbanks ne fait que passer, Douglas en vieillard cacochyme et, surtout Fred Astaire écrasent de leur présence un métrage qui ne les mérite pas.