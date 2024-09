Le Festival De l’écrit à l’écran grave son empreinte culturelle dans le paysage drômois

Mêlant subtilement écriture littéraire et cinématographique, De l’écrit à l’écran révèle toute la puissance des mots mis au service au septième art. Pour sa 13è édition qui se déroule du 20 au 26 septembre, le festival choisit de faire de L’éloge du débat son fil conducteur et confirme son désir de favoriser les échanges entre le public et les cinéastes.

News : Si Émile Loubet, devenu résident de la République en 1899, après voir été maire de Montélimar, consacra la ville capitale du nougat, celle-ci peut aujourd’hui s’enorgueillir d’ajouter une nouvelle spécialité, artistique cette fois-ci, à son palmarès. En effet, depuis 2012, le cœur de cette petite métropole de la Drôme provençale bat, durant six jours à la fin de l’été, au rythme d’activités culturelles autour de l’écriture et du cinéma grâce à la programmation d’une quarantaine de films qui restituent le monde à travers le regard des cinéastes.

Le Palais des Congrès Charles Aznavour, inauguré en 2013 par l’artiste lui-même, sert d’écrin à l’événement. Logique donc que le film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade Monsieur Aznavour marque l’ouverture des festivités. L’occasion de retrouver un Tahar Rahim inattendu mais néanmoins convaincant sous les traits du petit Arménien devenu l’un des plus grands représentants de la chanson française. Lui succéderont tout au long de ces six jours quelques œuvres marquantes.

Copyright Claudine Levanneur Vincent Lindon et Benjamin Voisin - Jouer avec le feu

De l’écrit à l’écran - Montélimar 2024

Adapté du roman de Laurent Petitmangin Ce qu’il faut de nuit, Jouer avec le feu, permet à Vincent Lindon d’incarner avec le brio qu’on lui connaît un père désemparé face à la radicalisation de son fils, rôle qui lui valut le prix d’interprétation au dernier festival de Venise. Leurs enfants après eux, inspiré du roman éponyme de Nicolas Mathieu, laisse éclater tout le talent du jeune Paul Kircher, tout récemment auréolé de son prix Marcello Mastroianni à Venise. Le quatrième mur de Sorj Chalandon qui obtint en 2013 le prix Goncourt des lycéens sert de support au film de David Oelhoffen qui nous entraîne dans le Liban en guerre des années 80. Alexandra Lamy, venue présenter le film, se fait la porte-parole de ces institutrices qui ont lutté pour l’instauration d’une école gratuite, obligatoire et laïque avec Louise Violet, tandis que Sandrine Kiberlain, émue face à l’ovation que la salle comble lui réserve, incarne avec une grande générosité une comédienne scandaleuse, indomptable et farouchement moderne prénommée Sarah Bernhardt, la divine.

Copyright Claudine Levanneur Sandrine Kiberlain - Sarah Bernhardt, la divine

De l’écrit à l’écran - Montélimar 2024

Tout comme la soirée d’ouverture, la grande salle du Palais des Congrès se remplit, ce 26 septembre, de nombreux spectateurs, curieux de clôturer ce festival avec Saint-Ex de Pablo Aguilero, projeté juste après le vivifiant Mikado de Baya Kasmi. L’histoire de Souyleymane de Boris Lojkine, En fanfare d’Emmanuel Courcol, le multiprimé Vingt Dieux de Louise Courvoisier, À toute allure de Lucas Bernard et La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius complètent cette attirante programmation.

Copyright Claudine Levanneur Paul Kircher et les réalisateurs Ludovic et Zoran Boukherma - Leurs enfants après eux

De l’écrit à l’écran - Montélimar 2024

Entre deux projections, le Village est le lieu idéal pour se restaurer, retrouver à la librairie éphémère les romans des auteurs invités et des films adaptés, flâner à la boutique du festival ou encore assister à quelques rencontres littéraires et cinématographiques. Ceux qui ont eu la chance d’y assister ne sont pas près d’oublier l’enthousiasme et la lucidité de Danielle Gain autour de son métier d’agente d’acteurs ni l’émotion de Vanessa Schneider évoquant la mémoire de sa cousine Maria Schneider à travers son livre Tu t’appelais Maria Schneider, adapté pour le grand écran par Jessica Palud sous le titre de Maria. Les autres cinémas de la ville ne sont pas en reste. À l’ombre des allées provençales ou au cœur du quartier piétonnier, eux aussi contribuent à ouvrir le champ du débat par la diffusion de films et d’échanges avec les réalisateurs ou les acteurs. Invité d’honneur, c’est dans cet adorable petit théâtre Renaissance que Vincent Lindon livre une interview déconcertante, propre à révéler la face insoupçonnée d’un personnage plus que complexe.

Sans doute l’un des moments les plus marquants de cette treizième édition qui vient de s’achever et n’a pas manqué de panache.