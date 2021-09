Le fils de l’homme - Jean-Baptiste Del Amo - critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : C’est dans une petite maison de quartier d’une ville de Province qu’une femme élève seule son enfant de 9 ans. Cette jeune mère de 26 ans jongle entre plusieurs boulots pour boucler les fins de mois. Or, un beau jour, son ex-mari réapparaît dans leurs vies. Le fils ne sait rien sur ce père et sur ses six longues années d’absence. Après leurs retrouvailles, son ex-femme lui annonce qu’elle est enceinte, mais elle tait le nom du géniteur. Bien que blessé par cette nouvelle qu’il assimile à une trahison, il veut lui prouver qu’il a changé, qu’il peut lui pardonner et il lui demande de le suivre avec leur garçon aux Roches, un endroit isolé dans les montagnes, coupé du monde. Désireuse de croire à la promesse d’un nouveau départ, elle accepte sa proposition, mais elle va très vite se retrouver sous l’emprise et la folie de cet homme qu’elle ne reconnaît plus.

Critique : Jean-Baptiste Del Amo est un véritable « chirurgien du texte » tant il pousse la précision à l’extrême. Les descriptions sont particulièrement détaillées. Les mots sont choisis avec une minutie qui peut dérouter l’auditeur dès les premières pages lues avec brio par Mathurin Voltz. L’auteur ne laisse rien au hasard et fait en sorte que celui qui écoute son histoire soit imprégné du décor et ne puisse laisser librement voguer son imagination. Le paysage, la gestuelle, tout est passé au crible. Les phrases deviennent alors des images.

Le lecteur parvient à retranscrire avec émotion le désarroi et la situation dramatique dans laquelle vont être pris au piège cette mère et sa progéniture. L’enfance douloureuse du père peut certes expliquer la reproduction des gestes, cette transmission de la brutalité, mais elle ne peut en aucun cas minorer la portée et les conséquences de ses actes. L’attention est portée sur les « violences douces », où les coups n’apparaissent pas, mais dont l’issue est bien souvent fatale. L’auteur met l’accent sur la démence de l’homme, sa jalousie, sa manipulation et l’isolement forcé. Tous ces signes auraient dû alerter une mère qui, dans son état de faiblesse, ne s’est aperçue de rien ou du moins bien trop tard.

Jean-Baptiste Del Amo place son destinataire dans les yeux de l’enfant qui découvre avec stupeur le monde cruel des adultes qui l’entoure, à travers le comportement de son père. Ce regard sans concession nous montre la dureté de l’homme, mais il nous permet aussi de nous échapper en contemplant la nature et les animaux des alpages sauvages.

La compassion est immense et il suffit de fermer les yeux pour être immédiatement happé, coincé dans les roches et dans le drame. On s’épuise à chaque page, impuissant face à la détresse de ce tout jeune spectateur d’une violence, contre laquelle il ne peut rien.

Le fils de l’homme est sans doute cet enfant de neuf ans, mais aussi son père, une victime devenue bourreau, ou bien encore d’autres individus. Si le fait de ne pas nommer les personnages est légèrement frustrant, le choix confère cependant une dimension singulière à ce roman étonnant, qui ne laisse pas indemne.

7h30 d’écoute

21.90 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect