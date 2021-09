Le garçon magnifique - Aimee Liu - critique du livre

Résumé : Nous sommes en 1942, dans les îles Andaman, au cœur du golfe du Bengale et les Japonais arrivent. Il faut évacuer en hâte les Anglais – dont Ty et sa mère – et laisser sur place Naila, qui est une « native ». C’est dans la jungle, à l’intérieur de la plus grande île, au sein d’une tribu très primitive, que celle-ci va se réfugier avec l’enfant, qui va connaître là une vie extraordinaire. Mais jusqu’où peut aller une mère qui veut retrouver son fils ?

Critique : Les îles Andaman, archipel méconnu perdu dans le golfe du Bengale, au large de la Birmanie, prennent corps sous la plume d’Aimee Liu. L’auteure parvient, avec poésie, à créer une vraie atmosphère, à faire se dresser les arbres face aux rouleaux d’écume, à donner corps à la touffeur qui épaissit l’air, à la pluie cinglante qui éclipse le soleil brûlant de ce paradis bientôt enfer de métal et de sang.

Claire et Shep y arrivent dans les années 1930, pleins d’ambition et, déjà, d’amour pour ce lieu aux allures d’Eden où Birmans, Natifs et Indiens se côtoient, sous les ordres des Britanniques qui occupent l’archipel, possession de la Couronne. Le quotidien, rythmé par les recherches anthropologiques de Claire sur les Biya, inspirés des Aka-Bea, et par les études de Shep sur la botanique médicinale, est mis à mal lorsque naît Tyler, alias Ty. Le « garçon magnifique » du titre est muet mais curieux, émerveillé par la lumière et par les jeux de Naila, la fille des domestiques du couple. L’enfant grandit doucement, serrant le cœur de Claire lorsqu’il lui préfère l’adolescente contre qui il aime à se blottir et avec qui il passe tout son temps. Au loin, les rumeurs de la guerre enflent avant de devenir plus concrètes. Après Pearl Harbour, les Japonais se lancent dans la bataille et il faut évacuer – les Anglais seulement. C’était sans compter sur l’amour de Naila pour son petit protégé : elle l’enlève et scelle ainsi le destin de la famille Durant, chaque membre étant désormais séparé l’un de l’autre. Comme pour illustrer cette rupture, la focalisation perd son unité et s’alternent désormais le récit de Naila, celui de Shep et celui de Claire. Les ellipses se font plus nombreuses, desservant le roman qui devient ainsi plus haché et moins harmonieux.

La lutte des parents pour retrouver leur fils et celle de Naila pour protéger l’enfant ont pour toile de fond la guerre Pacifique, l’invasion japonaise et la politique d’alors. Pourtant, rien n’est abordé de manière trop complexe et Aimee Liu parvient à trouver le juste équilibre entre le contexte et l’histoire, étroitement liés. Malgré quelques personnages secondaires anecdotiques et peu consistants, ainsi qu’une narration légèrement trop décousue, Le garçon magnifique reste un roman vibrant et profond sur l’amour maternel, paternel et conjugal, sur la tolérance et cette période historique peu étudiée de ce point de vue, depuis notre Europe.