Sanda - Paru Itagaki - la chronique Manga

Résumé : Dans un monde sans magie et sans espoir, une jeune fille cherche à retrouver sa meilleure amie que tous pensent morte. Qui est le seul à pouvoir exaucer les souhaits des enfants ? Le Père Noël, bien sûr ! Enfin, s’il survit lui-même à la découverte de ses pouvoirs...

Critique : Après la fantastique série Beastars, nous étions ravis, curieux et un peu anxieux, à l’idée de découvrir le nouveau manga de Paru Itagaki ! Ce que nous aimons chez cette mangaka, c’est sa capacité à parler avec justesse des émotions, des relations « humaines » tout en étant complètement loufoque. La recette fonctionne-t-elle toujours ? À défaut d’être un grand oui, nous pouvons sans rougir répondre positivement à cette question. Sans aucun doute, l’enthousiasme devrait grandir avec les prochains tomes.

© Paru Itagaki, Ki-oon, 2025

Mais revenons à l’histoire : dans un futur indéterminé, les humains ne croient plus en rien, ils sont sans illusions, sans joie et sans espoir, un monde très sérieux et que l’on pourrait qualifier de gris et terne. La disparition de sa meilleure amie pousse Shiori à se plonger dans les vieilles légendes du temps où les humains croyaient encore aux légendes. L’une d’entre-elle semble être parfaite pour elle : celle d’un gros bonhomme avec une barbe blanche dont l’unique but dans la vie est d’exaucer les vœux des enfants. Le Père Noël ! D’autant plus qu’elle en est sûre, Kazushige Sanda, un garçon de sa classe, est son descendant. Mais comment le prouver ? Quel choc suffisamment puissant pourrait le pousser à révéler sa vraie nature ?

© Paru Itagaki, Ki-oon, 2025

Avec ce premier tome, nous retrouvons la patte graphique de Paru Itagaki, son dynamisme, sa façon de représenter les corps et les visages qui nous avaient tant séduits dans Beastars, tout y est ! Elle réussit autant les personnages anthropomorphes qu’un Père Noël bodybuildé !

L’histoire quand à elle prend son temps pour se poser. Les questionnements de ce « Père Noël malgré lui » sont très intéressants, entre devoir et choix… Les intrigues que la mangaka tricotent autours de cette disparition nous ont happés et ne demandent qu’à s’approfondir par la suite.Si les combats et les émotions nous ont directement plongés dans l’univers et attachés aux personnages, l’intrigue met un peu de temps à se mettre en place. C’est pour cela et pour tout le reste que nous avons hâte de découvrir la suite de ce premier tome !