Le garçon sorcière - la chronique BD

Résumé : Au cœur d’une communauté isolée, les femmes sorcières apprennent les incantations ancestrales, tandis que les hommes aux capacités de métamorphoses doivent éloigner les esprits malins. Aster a treize ans et devrait connaître son animal totem, mais tout semble le pousser vers les arts réservés aux filles... Le danger viendra-t-il de la communauté ou de l’extérieur ?

Pour en finir avec les stéréotypes sur les genres, il faut commencer tôt, et la littérature jeunesse est en cela souvent en avance par rapport à de nombreux autres médias. Dans ce récit d’aventure, qui oscille entre conte et roman d’apprentissage, Molly Knox Ostertag a voulu développer une histoire simple, avec un cercle restreint de personnages, mais en offrant à chacun une belle mentalité. En donnant à la communauté qu’il présente quelques défauts, mais de ceux qui peuvent être gommés par une belle histoire, quitte à bousculer les codes, puisqu’il s’agit ici d’un jeune garçon qui voudrait pratiquer une magie féminine, et non une jeune fille qui voudrait se battre, comme c’est souvent le cas. Timide, attachant, le héros a bien évidemment des caractéristiques physiques qui le rapprocheraient de l’autre sexe, mais disons-le, ce récit reste dans la simple pratique et non une vision plus large de l’acceptation des transgenres. Bien amené par une question de possession, sans réelle violence, avec beaucoup de bons sentiments, le scénario est donc complet et efficace.

Molly Knox Ostertag / Kinaye

Pour ce qui est du dessin, le trait est bien évidemment dans un style jeunesse, où les couleurs sont vives, les grimaces parfois exagérées et les décors se ressemblent assez souvent. Rien de féérique, rien de novateur mais une atmosphère rassurante, des personnages tous différents et même quelques esprits qui ne sont pas sans rappeler une influence de l’extrême-orient dans cette Salem coupée du monde. La dessinatrice maîtrise son sujet, et pourtant on la sent plus à l’aise avec des baskets et des pantalons cargos qu’avec des grimoires et des loups-garous.

Molly Knox Ostertag / Kinaye

Plein de vaillance et persévérance, Le Garçon Sorcière est une belle aventure hors du temps, le genre où l’on peut s’imaginer être le héros à chaque moment du livre, et donc une belle composition pour petits et grands.