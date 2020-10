Nico Bravo et le chien d’Hadès . T.1 - Mike Cavallarola - chronique BD

Résumé : Chez Vulcain, vous trouverez tout ce qu’il vous faut, pour faire de vous le parfait aventurier de toutes les mythologies. Ses vendeurs, Lola la Sphinx, Buck le vétéran licorne et Nico, jeune garçon curieux, sont là pour vous aider. Eowulf, aventurière issue d’une illustre lignée, va les prendre au mot, car elle compte bien entrer dans l’Histoire en tuant Cerbère, le gardien des Enfers...

Voir Thor, Zeus et Indra batailler pour le dernier pack d’éclairs de la boutique a quelque chose de jubilatoire pour tous ceux qui ont aimé apprendre les différents dieux, légendes et mythes de toutes les cultures du monde. C’est dans une boutique, que les fans de Donjon ne renieraient pas, que se situe l’action, du moins au début. Avec une touche féministe, l’élément perturbateur intervient, et l’on se dit que l’on va assister à une belle complicité entre les deux héros, qui s’invectivent juste ce qu’il faut. Et pourtant, rapidement, l’intrigue s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. Les délires post-traumatiques de la Licorne, que l’on pensait simplement un peu touchée, lui donnent un fil secondaire qui conduit dans un tortueux entrelacs spatio-temporel.

Les dieux, plutôt absents, semblent eux aussi avoir bel et bien un rôle à jouer. Aussi, lorsque se termine ce premier tome, aucune résolution ou dénouement à l’horizon, mais bien une multitude de possibilités pour ce qui est devenu une joyeuse histoire de zombies et de revenants.

Mike Cavallaro / Kinaye

C’est par un dessin tout aussi joyeux que se construit l’univers rocambolesque de Nico Bravo, fait d’une île antique, de cartes à jouer Panini dédiées auc dieux et de petites références aux univers fantasy. On appréciera ainsi davantage les détails accordés aux objets qu’aux visages, assez neutres. On penchera pour les couleurs vivaces tout au long de l’histoire plutôt que les scènes d’action, car l’intérêt est de vraiment avoir un conte qui fait rire adultes comme enfants. D’une palette graphique plutôt enfantine, on se retrouve une fois encore à penser à Trondheim ou Sfar qui avaient réussi ce tour de passe-passe en prônant un graphisme allégé au service de l’ironie.

Il y a de belles choses à voir pour tous dans ce premier album qui étonne et détonne tout autant. Aussi drôle qu’intriguant, Nico Bravo a donc de beaux jours devant lui, et c’est là le plus important dans une série qui débute.