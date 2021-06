À qui appartiennent les nuages ? - Mario Brassard, Gérard Dubois - la chronique BD

Résumé : Mila, trente-cinq ans, rêve encore de ses neuf ans. De ses souvenirs, elle se voit dans une longue file d’attente, loin de sa maison, près de l’usine où son oncle s’est soulevé dans les airs, comme pour rejoindre les nuages qu’elle aime compter, quand il n’y a que cela à faire. Et quand les fumées sombres se dissipent enfin, pouvoir savoir ce qu’il reste au sol…

Splendide album à la couverture cartonnée, À qui appartiennent les nuages ? avait un nom qui sentait bon la jeunesse et le conte gracieux. Passé ce titre onirique et ce visage d’ange en couverture, le souffle du vent et des horreurs de la guerre a fini par passer au tamis les espoirs et les rêves que portaient la couverture. Pourtant, ce qui en ressort, c’est bien un grain dur et rare, dans la tradition des contes et des fables d’antan, comme un miroir de la cruauté des hommes sans la nommer véritablement. Mario Brassard se saisit ici d’une veine que Philippe Claudel avait lui aussi agrippé, en lâchant un flux de l’enfance sur un thème grave. Ne vous attendez pas à des chars et des baïonnettes, il n’y aura qu’usines d’armement, départ des réfugiés, ruines et bâtiments bombardés, car dans cet album tout doit être camouflé, enfoui, des maisons jusqu’aux sentiments, pour ne pas trop être traumatisé. Le mécanisme de l’enfance est donc à l’œuvre dans cette histoire qui met en scène ce réflexe de prendre avec légèreté, jeu et ignorance les grands évènements bouleversants que la société peut infliger aux plus petits.

Mario Brassard, Gérard Dubois / La Pastèque

La palette graphique de Gérard Dubois semble avoir voulu reprendre les gravures des anciens temps, la petite Mila s’inscrivant comme un Little Nemo dont la vie aurait viré au cauchemar sans qu’elle ne s’en rende compte. Les pages sont sobres, grandes, élégantes, sans cases ni bulles, gravant les mots dans un dessin semblable à ceux d’un Gustave Doré qui aurait vécu la Seconde Guerre mondiale. Les gris forment un tout, les tons de beige rares, les lèvres et yeux noirs sont emplis de tristesse et de classe dans ces pages qui défilent, parfois sans but, comme une vie d’errance forcée par la guerre et ses alliées adjacentes : restrictions, exodes et répressions.

Mario Brassard, Gérard Dubois / La Pastèque

Bel hommage à la tradition en prenant un thème fort de l’actualité, À qui appartiennent les nuages ? est une BD sombre, classique dans le meilleur sens du terme, qui à défaut de faire rêver les enfants dévoile tous les cauchemars d’un pays meurtri.